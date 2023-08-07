孕婦過馬路險被撞無法開罰 藍委：自治條例已不合時宜

一名孕婦日前在台北市羅斯福路行人穿越道險遭車輛撞及，報案經警調閱錄影監視系統，認定不停讓行人違規明確。北市警局文山二分局說明，因該案件並未發生交通事故，監視器畫面不得作為舉發依據，因此無法對小客車開罰，引發網友炸鍋。國民黨立委游毓蘭質疑，違法事實明確，而且都快撞上了，差點一屍兩命，這樣還不能開單？

游毓蘭指出，今天下午她請警政署來說明，北市府警察局還是堅持，依規定不能舉發。令人不解的是當事人都報案了，警察除調閱監視器，為何未通知自小客車駕駛人到案說明？調查清楚依規定舉發，維護人民權益，如此以往，如何擺脫行人地獄惡名?

游毓蘭表示，依照「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」第4條第1項規定，錄影監視系統的設置，應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為目的，並兼顧人民權益，以適當方法為之，不得逾達成目的之必要限度。交通秩序本來就是社會秩序的一部分，民眾報案險遭撞及威脅生命安全，經警調閱錄影監視影像佐證，違規屬實即依第4條規定予舉發，本來就依法有據。

再者，游毓蘭說，警方最常使用「自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發的唯一依據，但本案有被害人檢舉，影像不是唯一依據。

游毓蘭說「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」是因為在2013年台北市設置CCTV時，議員們反對裝設拒絕支持預算後，府會妥協的結果，堅持CCTV只做犯罪預防、交通事故調查使用，絕不做交通違規告發使用。今日已不同往昔，民眾對CCTV多半也能正面看待，認為這是改善治安的工具，沒有CCTV之處也往往淪為治安死角。

她認為，這次孕婦在人行穿越道上險遭不測案，可見台北市的自治條例已不合時宜。然而，台北市的警察沒在聽中央民代的，只能呼籲所有關心行人安全的台北市民，向選區議員要求修改「臺北市錄影監視系統設置管理自治條例」，讓台北市的CCTV也能作為改善交通，取締嚴重違規的佐證。