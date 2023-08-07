快訊

尋找畫中人！英國皇家海事博物館，追查無名二戰女軍官

4單親媽攜幼賣地瓜...生意火紅被檢舉慘停業 國稅局說話了

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孕婦過馬路險被撞無法開罰 藍委：自治條例已不合時宜

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市文山區上月發生孕婦差點被未禮讓行人的休旅車撞上，孕婦事後向警方申請監視器檢舉，但警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表示無法對休旅車開罰，引發議論。記者翁至成／翻攝
台北市文山區上月發生孕婦差點被未禮讓行人的休旅車撞上，孕婦事後向警方申請監視器檢舉，但警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表示無法對休旅車開罰，引發議論。記者翁至成／翻攝

一名孕婦日前在台北市羅斯福路行人穿越道險遭車輛撞及，報案經警調閱錄影監視系統，認定不停讓行人違規明確。北市警局文山二分局說明，因該案件並未發生交通事故，監視器畫面不得作為舉發依據，因此無法對小客車開罰，引發網友炸鍋。國民黨立委游毓蘭質疑，違法事實明確，而且都快撞上了，差點一屍兩命，這樣還不能開單？

游毓蘭指出，今天下午她請警政署來說明，北市府警察局還是堅持，依規定不能舉發。令人不解的是當事人都報案了，警察除調閱監視器，為何未通知自小客車駕駛人到案說明？調查清楚依規定舉發，維護人民權益，如此以往，如何擺脫行人地獄惡名?

游毓蘭表示，依照「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」第4條第1項規定，錄影監視系統的設置，應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為目的，並兼顧人民權益，以適當方法為之，不得逾達成目的之必要限度。交通秩序本來就是社會秩序的一部分，民眾報案險遭撞及威脅生命安全，經警調閱錄影監視影像佐證，違規屬實即依第4條規定予舉發，本來就依法有據。

再者，游毓蘭說，警方最常使用「自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發的唯一依據，但本案有被害人檢舉，影像不是唯一依據。

游毓蘭說「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」是因為在2013年台北市設置CCTV時，議員們反對裝設拒絕支持預算後，府會妥協的結果，堅持CCTV只做犯罪預防、交通事故調查使用，絕不做交通違規告發使用。今日已不同往昔，民眾對CCTV多半也能正面看待，認為這是改善治安的工具，沒有CCTV之處也往往淪為治安死角。

她認為，這次孕婦在人行穿越道上險遭不測案，可見台北市的自治條例已不合時宜。然而，台北市的警察沒在聽中央民代的，只能呼籲所有關心行人安全的台北市民，向選區議員要求修改「臺北市錄影監視系統設置管理自治條例」，讓台北市的CCTV也能作為改善交通，取締嚴重違規的佐證。

北市 游毓蘭 監視器 孕婦 行人地獄 交通違規

延伸閱讀

孕婦過馬路險被撞！監視器無法開單 警：真的沒依據

影／孕婦撐傘過馬路差點被撞！ 北市警：這原因無法開罰

相關新聞

鏡電視變更申請案涉瀆職 立委爆代持股東親口承認賣股

國家通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架，NCC要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭，時代力量立委陳椒華今天表示，鏡...

孕婦過馬路險被撞無法開罰 藍委：自治條例已不合時宜

一名孕婦日前在台北市羅斯福路行人穿越道險遭車輛撞及，報案經警調閱錄影監視系統，認定不停讓行人違規明確。北市警局文山二分局...

日本前首相麻生太郎弔念李登輝 登五指山看方位

日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝，由...

藍委揚言刪除未動支特別預算 綠委反批不是玩扮家家酒

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，政府的特別預算執行率不佳，有的執行年度會延續到下一任總統，揚言刪除還未動支的預算，民進...

劉德音戳破矽盾護台大內宣？綠營：本就主張「自己國家自己救」

「紐約時報」日前刊出專訪台積電董事長劉德音內容，表態不認同「矽盾」（Silicon Shield）說法，強調北京決定是否入侵台灣，不會取決於半導體，而是取決於美、中想要如何維持他們想要的現狀；對於美國遏制中國大陸半導體產業發展的做法，劉德音在專訪中表示可以理解，但強調台積電「沒有發言權」，外界對此解讀為「矽盾」破防。不過民進黨人士表示，安全上本就沒有「要把台積電當盾牌」，而是「自己的國家自己救」…

前日相麻生太郎抵台 將於明日發表專題演講

日本自民黨副總裁麻生太郎率團抵台，預計在台灣停留三天，他將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，明天到遠景基金會主辦的凱達格蘭論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦