影／謝子涵和賴清德拍形象照 相約勝選後為不倒翁再畫一眼
民進黨台中市立委參選人今天下午和副總統賴清德拍選舉形象照，中三選區參選人謝子涵準備「必勝達摩」，請賴清德現場為必勝達摩畫上左眼，相約明年總統立委一起勝選時，再一起將右眼補畫上。
今天下午民進黨中彰投的立法委員參選人，齊聚三創與主席賴清德拍攝形象照，每位參選人都設計動作也準備道具。
熟悉日本文化的謝子涵，準備「必勝達摩」，邀請賴清德在現場為必勝達摩畫上左眼，相傳先在達摩的「左眼」畫上黑色的眼珠子做為許願，等到願望實現後再將「右眼」的眼珠畫上，慶祝心願達成，兩人相約明年總統立委一起勝選時，一起將右眼補上。
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