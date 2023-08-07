藍委揚言刪除未動支特別預算 綠委反批不是玩扮家家酒

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，政府的特別預算執行率不佳，有的執行年度會延續到下一任總統，揚言刪除還未動支的預算，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰反批，國家預算的編列跟審議，不是在玩扮家家酒，國民黨團不要情緒勒索。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團幹事長劉世芳說，國民黨立法院黨團舉行記者會，持續砲轟前瞻基礎建設是「錢沾」，只是凸顯他們不解、不懂預算編列及債務上限，而且都用偏差的方式在做解讀。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，前總統馬英九執政時期，政府幾乎每年都赤字，從整個中央政府長期的債務來看，比例逐年在下降，例如中央政府長期債務實質淨增加數，相較前總統陳水扁時期的1兆4923億元及馬英九的1兆7344億元，蔡政府近7年來只增加4350億元。

莊瑞雄說明，不管是特別條例的制定，還是特別預算的編列，全部都需要經過立法院的審議，就各個委員、黨團的預算提案進行處理，過程都是公開透明，一切按照公共債務法的規定，誰都沒有辦法做任何隱藏。

劉世芳說，蔡政府上台後延續好的特別預算，例如最近有颱風侵襲台灣，人口眾多的都會地區，沒有太多淹水的狀況，這就是流域整治的成果，包括中央政府總預算的公務預算在內，沒有任何潛藏的預算不為外界所知。

劉世芳質疑，民眾黨團聲稱政府做假帳，但是他們也有參與預算審查，如果當時政府有做假帳，為什麼他們不列舉出來，違法編列的預算在何處，現在碰到選舉就說有潛藏預算、做假帳，完全是竹篙湊菜刀，請民眾黨團、國民黨團說清楚講明白。

洪申翰強調，民眾黨團使用做假帳三個字，這是非常嚴厲的指控，台灣的國際信譽會受到非常大的影響，「敢說的人就必須提出明確證據」，民眾黨有證據就拿出來讓大家看，如果沒有證據就請向政府道歉。

媒體詢問，國民黨團認為特別預算執行率不佳，有的執行年度會延續到下一任總統，揚言刪除還未動支的預算，劉世芳表示，如果國民黨執政縣市不要前瞻計畫，歡迎退回給國發會，國民黨團在下會期就可以配合刪除。

洪申翰則說，國家預算的編列跟審議，不是在玩扮家家酒，預算的動支跟使用，都是經過合法的三讀程序，國民黨立委也在場參與，現在因為選舉一時不爽，他們想要用不成熟的理由刪除，請問這是負責任的政黨嗎。