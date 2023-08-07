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鏡電視變更申請案涉瀆職 立委爆代持股東親口承認賣股

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（圖）今天在立法院舉行記者會指出，鏡電視自2022年3月以來，已經不斷出現諸多違法亂紀現象，NCC主委陳耀祥以附帶停止條件的行政處分，轉移自己放水的責任。記者許正宏／攝影
時代力量立委陳椒華（圖）今天在立法院舉行記者會指出，鏡電視自2022年3月以來，已經不斷出現諸多違法亂紀現象，NCC主委陳耀祥以附帶停止條件的行政處分，轉移自己放水的責任。記者許正宏／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架，NCC要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭，時代力量立委陳椒華今天表示，鏡電視股東陳泰銘親口承認賣股，NCC主委陳耀祥以附停止條件的行政處分，轉移放水責任。

根據公開資料，八大股東包括國巨董事長陳泰銘、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、翰林育成股份有限公司、麗綺開發負責人朱劭華、英業達創辦人葉國一、鏡週刊社長裴偉、穩懋半導體董事長陳進財。

陳椒華舉行記者會指出，鏡電視醜聞爆發以來，不斷出現違法亂紀，面對鏡電視的諸多違法，NCC擺爛放水，甚至以掩耳盜鈴的方式強渡關山，透過行政處分附停止條件的方式，陳耀祥把瀆職放水的責任，巧妙地移轉給鏡電視的八大股東。

陳椒華說，八大股東有人自始就是人頭代持，有人去年9月已經出脫持股，凡走過必留下痕跡，無論這些代持股份的大股東，如何巧立名目試圖遮掩，在契約上刻意設計延後股份交割時間，都無法掩飾已經賣股，錢已入袋的事實。

陳椒華表示，祝文宇早已表明，他是幫張高祥代持股份，無論是在取得執照前2021年12月17日的股東會，還是取得執照後2022年1月20日，在陳致遠辦公室舉行非正式股東聚會，關於股東權行使的重大事項，祝文宇都必須請示張高祥決定。

陳椒華說，針對大股東的出脫持股，陳泰銘與陳致遠兩人已數度親口承認，他們與葉國一、陳進財四人皆已經賣股，也都收到股款，如同陳泰銘親口對她本人所言，只要去查金流，一切清清楚楚，無所遁形。

陳椒華指出，鏡電視這些代持股份的大股東，只要膽敢出具內容虛偽不實的切結書，她一定會親赴北檢告發使公務員登載不實等犯罪行為，提交目前蒐集取得包括錄音檔在內等諸多證據，追究刑事責任到底。

鏡電視 陳椒華 NCC 時代力量 裴偉

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