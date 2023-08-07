前日相麻生太郎抵台 將於明日發表專題演講
日本自民黨副總裁麻生太郎率團抵台，預計在台灣停留三天，他將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，明天到遠景基金會主辦的凱達格蘭論壇，發表專題演講。
麻生太郎上午11時與眾議員鈴木馨祐及中西健治等人，抵達台北松山機場，他在日本駐台代表泉裕泰陪同下入境，向現場民眾揮手致意，未發表談話。
外交部指出，麻生太郎在台期間，除參加凱達格蘭論壇擔任專題演講貴賓外，將晉見蔡總統及賴清德、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。訪團成員也將前往五指山國軍公墓，弔唁前總統李登輝。
麻生歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距上次率團訪台參加我國建國百年國慶相隔12年，外交部歡迎感謝麻生以實際行動支持台灣。麻生來訪，彰顯台日堅實友誼，也將進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。
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