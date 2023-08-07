司改民團盤點蔡政府司改成績 零進展的6項決議拖累改革腳步

總統蔡英文執政最後一年，21個民間司改團體組成「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」，盤點2017年司改國是會議決議落實情形。聯盟指出，蔡英文任內推動的司改項目及範圍為歷任總統之最，但是過去6年間仍有多項重要的司改項目未有任何進展，建議蔡英文應儘速兌現承諾。

聯盟表示，「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等6項決議，從過去6年至今仍處於研議階段，政府及主責首長，難道沒有任何人需要負責？人民還要再等多久？政府又要如何讓社會大眾相信，這些改革不是被刻意拖延？

以「公益揭弊者保護法」為例，聯盟指出，草案在上一屆立法院時，由委員會完成審查，但是最後未能三讀。然而，2020年後縱使各黨立法委員已提出12個版本，行政院卻遲遲未提出官方版草案，至今仍零進度；再以「堅實並提升第一審審判品質」來說，司法院雖然提出了上訴審的改革，以限制人民上訴權為主要方向，但幾乎沒有對應地提出「強化民、刑事第一審審判品質」的對策，針對證據法則的檢討也無疾而終。

聯盟也提出，司法院早在2019年就提出了「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」改革的完整條文，但歷經會銜行政院的延宕，至今在立法院仍乏人問津，下會期再不處理，恐讓改革功虧一簣；實務上科學鑑定缺乏統一標準及方法的系統性問題，也因政府不重視而仍停在研議階段。

聯盟表示，改革承諾的跳票是政府誠信危機，認為未來的政府應吸取過去6年的經驗，改善民眾對於司法不滿意的現況，廣納社會多元意見並與民間合作，建立定期且有效的檢討及監督措施，推動司法改革。