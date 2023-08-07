快訊

憂競爭力變差？她跳槽台積電 新北一年近300公務員離職

恭喜！HowHow喜迎二寶 鄧福如祕產喊話：要封印肚皮了

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司改民團盤點蔡政府司改成績 零進展的6項決議拖累改革腳步

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」聚集21個各領域的團體，今天在立法院舉行記者會，盤點自2017司改國是會議結束至今的改革成績，指出蔡總統任內所推動的司改仍有不足，盡速兌現司法改革承諾。記者許正宏／攝影
「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」聚集21個各領域的團體，今天在立法院舉行記者會，盤點自2017司改國是會議結束至今的改革成績，指出蔡總統任內所推動的司改仍有不足，盡速兌現司法改革承諾。記者許正宏／攝影

總統蔡英文執政最後一年，21個民間司改團體組成「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」，盤點2017年司改國是會議決議落實情形。聯盟指出，蔡英文任內推動的司改項目及範圍為歷任總統之最，但是過去6年間仍有多項重要的司改項目未有任何進展，建議蔡英文應儘速兌現承諾。

聯盟表示，「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等6項決議，從過去6年至今仍處於研議階段，政府及主責首長，難道沒有任何人需要負責？人民還要再等多久？政府又要如何讓社會大眾相信，這些改革不是被刻意拖延？

以「公益揭弊者保護法」為例，聯盟指出，草案在上一屆立法院時，由委員會完成審查，但是最後未能三讀。然而，2020年後縱使各黨立法委員已提出12個版本，行政院卻遲遲未提出官方版草案，至今仍零進度；再以「堅實並提升第一審審判品質」來說，司法院雖然提出了上訴審的改革，以限制人民上訴權為主要方向，但幾乎沒有對應地提出「強化民、刑事第一審審判品質」的對策，針對證據法則的檢討也無疾而終。

聯盟也提出，司法院早在2019年就提出了「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」改革的完整條文，但歷經會銜行政院的延宕，至今在立法院仍乏人問津，下會期再不處理，恐讓改革功虧一簣；實務上科學鑑定缺乏統一標準及方法的系統性問題，也因政府不重視而仍停在研議階段。

聯盟表示，改革承諾的跳票是政府誠信危機，認為未來的政府應吸取過去6年的經驗，改善民眾對於司法不滿意的現況，廣納社會多元意見並與民間合作，建立定期且有效的檢討及監督措施，推動司法改革

司法院 蔡英文 司法改革 立法院 國是會議

延伸閱讀

影／致災豪雨重創南投 蔡英文勘災感謝志工物資調配

【即時短評】都在南投！同一路線連勘兩次災 次數多就有效？

全球淨零趨勢 台灣碳權交易所正式掛牌

蔡英文總統指出 台灣推動淨零努力將在7年內達陣三大目標

相關新聞

前日相麻生太郎抵台 將於明日發表專題演講

日本自民黨副總裁麻生太郎率團抵台，預計在台灣停留三天，他將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，明天到遠景基金會主辦的凱達格蘭論...

世界童軍緊急應變 王鴻薇：家長都在問外交部在哪裡？

南韓舉辦世界童子軍大露營，傳出淹水泥濘、高溫中暑等問題，英美兩國撤出，國民黨立委王鴻薇接獲家長陳情，她表示，台灣家長十分...

司改民團盤點蔡政府司改成績 零進展的6項決議拖累改革腳步

總統蔡英文執政最後一年，21個民間司改團體組成「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」，盤點2017年司改國是會議決議落實情...

台日交流只剩麻生一張王牌？藍綠白爭相會面暴露對日外交的淺薄

國民黨與民眾黨總統參選人先後訪日，都見了日本自民黨副總裁麻生，民進黨政府官員要用官方身分訪日，多有不便，乾脆把麻生請來台北交流，台日往來之間，好像只剩麻生一人，再無其他。麻生可能比日本首相岸田更為台灣人熟知，台灣朝野只是把會見麻生當作秀舞台，而不是思考如何真正促成雙方實質往來。...

300億租金補貼執行率僅五成 時力諷賴清德切莫蔡規賴隨

2022年租金補貼專案計畫執行率僅55.74%，時代力量發言人余佳蒨今天表示，發再多錢，都只是病急亂投醫，愈補愈大洞，淪...

立委批鏡電視變更申請案涉瀆職放水 NCC：絕無此事

NCC曾要求鏡電視8大股東須簽不賣股、不找人頭切結書，但時代力量立委陳椒華表示握有相關賣股證據，並痛批NCC設停止條件涉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦