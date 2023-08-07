300億租金補貼執行率僅五成 時力諷賴清德切莫蔡規賴隨

2022年租金補貼專案計畫執行率僅55.74%，時代力量發言人余佳蒨今天表示，發再多錢，都只是病急亂投醫，愈補愈大洞，淪為房價飆漲幫兇，民進黨總統參選人賴清德切莫蔡規賴隨，別再加碼空洞無效的政策。

時代力量今天發布新聞稿說明，內政部去年施行300億元中央擴大租金補貼方案，補貼戶數由12萬戶擴大至50萬戶，審計部報告指出，2022年租金補貼專案計畫執行率，僅55.74%，主因租屋族受限於房東意願，仍有許多符合資格之租屋族難以受惠，租金補貼政策無法確實減輕其租屋負擔。

余佳蒨說，早在50萬戶政策推出的時候，時代力量一再提醒政府，應該優先解決租屋黑市、房東地下化等問題，才能避免租屋補貼看得到，吃不到，政府充耳不聞，租屋補貼發不出去，印證時代力量當初的預言。

余佳蒨表示，300億元租金補貼政策上路以來，亂象叢生，許多房東透過各種手段，迫使房客放棄申請租金補貼，甚至藉此調漲租金，政府天真地以為發錢補貼能解決問題，補貼根本進不到租屋者口袋，無法達到擴大補貼、減輕租屋族負擔的政策目的。

余佳蒨說，當租屋族面臨申請問題，想要洽詢政府的時候，營建署直接甩鍋給民間團體，請租客打電話到民間基金會協助排解，民進黨政府沒有面對租屋黑市，扶助租屋族的決心。

余佳蒨指出，租屋不透明的情況遲遲未解，最主要的原因在於，房屋持有成本過低，擁有多套非自住閒置房屋者，不願意進入合法租賃市場，導致政府對於實際租屋數據依然無法掌握。

余佳蒨說，唯有課徵10％以上的全國囤房稅、空屋稅，再搭配實價登錄，才能迫使屋主賣房，或是出租使用，活化租屋市場的供給，發再多錢都只是病急亂投醫，愈補愈大洞，淪為房價飆漲的幫兇。