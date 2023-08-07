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國民黨罵前瞻建設 民進黨：打臉侯友宜曾剪綵感謝中央

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

民進黨發言人張志豪表示，政府任何特別預算編列，都是經由立法院通過，也通過審計部審核。有關特別預算的審查，立委應該比誰都清楚，國民黨為了政黨私利政治炒作，一再惡意扭曲前瞻計畫成果，無疑是抹煞中央和地方政府與長期的努力，打臉過去公開剪綵感謝中央協助的國民黨縣市首長，還包括新北市長侯友宜，顯見國民黨打侯從不手軟。

張志豪表示，2017年國民黨立委在國會罵前瞻，擋前瞻，後來國民黨地方縣市長感謝前瞻。包括2019年3月，針對淡江大橋及八里輕軌等計畫，侯友宜公開表達對蔡英文總統及時任交通部長林佳龍的感謝；2022年1月，國家電影及視聽文化中心開館，侯友宜表達樂意與中央並肩作戰，為電影人築夢，感謝中央的支持與補助。

張志豪說，雲林縣政府近期針對29條破舊道路修繕，獲得中央前瞻計畫補助2億多元經費，8月2日縣長張麗善開記者會感謝中央，表示建設讓民眾能放下心中大石。但國民黨立委一到選舉就忘記過去，過河拆橋，甚至打臉侯友宜，令人遺憾。

張志豪表示，國民黨不只亂罵地方建設，惡意批評中央水資源沒做好，今年5月新竹縣長楊文科陪同副總統賴清德，視察新竹縣寶二水庫及前瞻水環境建設結果，感謝中央積極因應水資源供應問題；2019年7月，針對翡翠原水管工程，台北市前市長柯文哲感謝中央政府補助8億元經費，侯柯兩人曾一起感謝中央；國民黨立委批評少子化經費沒看到成效，2022年10月，彰化縣長王惠美視察和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心，卻肯定政績，簡報中明確記載前瞻計畫補助3000萬元。請問國民黨立委，中央地方一起讓國家更進步更好，很難嗎？

張志豪說，前瞻建設就是翻轉城鄉，讓資源相對匱乏、基礎建設比較有需要的地方，投入資源，提升生活品質和競爭力。當年國民黨在立法院丟水球，撒麵粉，擋前瞻，但在民進黨堅持和努力下，前瞻預算帶動國家整體進步發展，藍營地方執政首長也都提出計畫申請，至今留下很多有感建設，其實凡走過必留下痕跡，請國民黨不要因選舉考量繼續抹黑前瞻，愈罵只是更加打臉自己人，而且扼殺地方的進步與繁榮。

國民黨 侯友宜

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