影／債務增加一兆四千億元？ 國民黨團批蔡政府債留子孫
國民黨立院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、立委費鴻泰上午舉行記者會，指出蔡政府執政期間債務已增加一兆四千億元，蔡政府只承認4350億元，卻不將已通過13項的特別預算額度，未來將舉債的餘額計算進去，執政七年13項特別預算總金額高達2兆4966億元，而新式戰機採購預算、中央政府海空戰力提昇計畫採購特別預算、前瞻基礎建設第四期特別預算、全民共享經濟成果特別預算，這些都將執行到下一任政府。
曾銘宗主張下會期審查預算時，既然財政部不承認未來必須要借的債，就將這筆1兆2千億元至1兆5千億元債務餘額刪除。同時要求財政部莊翠雲部長出來說清楚講明白，必要時國民黨團將邀請財政部長莊翠雲與國民黨團公開辯論。
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