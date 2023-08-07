影／特別預算常態化遭質疑 阮清華：財政紀律讓數據說話

鴻海創辦人郭台銘結束10天美國行程後明天返台，下午將舉辦新書表會，外界關注郭回國後是否會宣布獨立參選總統，郭辦目前沒有規畫返台記者會，也不會在新書發表會上有重大宣布；藍營關注郭宣布參選的下個時間點，是金門八二三砲戰65周年。面對郭參選已箭在弦上，國民黨仍維持尊郭盡力整合，然一旦郭正式宣布參選總統，國民黨將做出明確表態，不再有模糊空間。

2023-08-07 11:30