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影／特別預算常態化遭質疑 阮清華：財政紀律讓數據說話
財政部次長阮清華、國庫署副署長馬小惠，上午在財政部舉行「特別預算及總預算均依法編列納入債限管控、全民監督並受國際組織肯定」記者會，會中就外界對審計部111年度中央政府總決算審核報告，以及民眾黨立法院黨團、國民黨團立法院黨團針對政府多項特別預算皆舉債、特別預算常態化及作假帳破壞財政紀律等批評提出說明。
阮清華表示，用驗證過的數據，讓證據說話，讓各界對財政、債務的管理、回歸理性專業的討論。強調特別，不論是特別預算與總預算，都要遵守法定預算程序，受到債限40.6%及流量15%的管制，特別預算與總預算一樣，其舉債均依公共債務法及財政紀律法規定全數納計長期債務，管控債務存量，未規避舉債上限，絕無作假帳情事，受立法院及審計部監督，依據預算法規定；同時債務資訊透明化，供全民共同監督。
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