快訊

6月才剛畢業！女在學校大門口學騎機車 衝入溝渠不治身亡

藝術無罪，滲透有理？倫敦塗鴉牆「中國政治標語」之亂

我孫子才2歲！「誰當總統都可以 但是不准有戰爭」 台中里長掛看板引熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／特別預算常態化遭質疑 阮清華：財政紀律讓數據說話

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
財政部次長阮清華會中表示，用驗證過的數據，讓證據說話，讓各界對財政、債務的管理、回歸理性專業的討論。記者黃義書／攝影
財政部次長阮清華會中表示，用驗證過的數據，讓證據說話，讓各界對財政、債務的管理、回歸理性專業的討論。記者黃義書／攝影

財政部次長阮清華、國庫署副署長馬小惠，上午在財政部舉行「特別預算及總預算均依法編列納入債限管控、全民監督並受國際組織肯定」記者會，會中就外界對審計部111年度中央政府總決算審核報告，以及民眾黨立法院黨團、國民黨團立法院黨團針對政府多項特別預算皆舉債、特別預算常態化及作假帳破壞財政紀律等批評提出說明。

阮清華表示，用驗證過的數據，讓證據說話，讓各界對財政、債務的管理、回歸理性專業的討論。強調特別，不論是特別預算與總預算，都要遵守法定預算程序，受到債限40.6%及流量15%的管制，特別預算與總預算一樣，其舉債均依公共債務法及財政紀律法規定全數納計長期債務，管控債務存量，未規避舉債上限，絕無作假帳情事，受立法院及審計部監督，依據預算法規定；同時債務資訊透明化，供全民共同監督。

財政部次長阮清華表示，不論是特別預算與總預算，都要遵守法定預算程序，受到債限40.6%及流量15%的管制。記者黃義書／攝影
財政部次長阮清華表示，不論是特別預算與總預算，都要遵守法定預算程序，受到債限40.6%及流量15%的管制。記者黃義書／攝影

債務 立法院

延伸閱讀

蔡政府未債留子孫？藍黨團擬提案刪舉債餘額

馬辦批蔡總統把債務推給馬英九 綠委反嗆舉債歷史新高

蔡英文總統稱前瞻沒債留子孫 侯友宜酸：債留曾孫

蔡稱馬債更多 蕭旭岑批說謊：蔡舉債20年最高是常識

相關新聞

議員爆北藝大祕寶收爛攤？ 蔣萬安：下會期編預算照程序走

台北表演藝術中心2.36億監造賠償爭議成「大秘寶」。議員簡舒培今曝光北藝監造契約，指依照合約北市府根本不用賠2.36億，...

金溥聰對內開刀惹議 蕭旭岑澄清：與馬英九沒有關係

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受廣播節目專訪，主持人王淺秋問，面對國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰對內開刀，還...

影／特別預算常態化遭質疑 阮清華：財政紀律讓數據說話

財政部次長阮清華、國庫署副署長馬小惠，上午在財政部舉行「特別預算及總預算均依法編列納入債限管控、全民監督並受國際組織肯定...

與麻生太郎明會面 蔣萬安：希望持續深化台日城市交流

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎訪台三天，將拜會蔡英文總統、副總統賴清德、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安等人。

蔡政府未債留子孫？藍黨團擬提案刪舉債餘額

蔡英文總統表示，她上任以來減少舉債至4000多億元，沒有債留子孫。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蔡政府任內13項特別預算...

817挺郭宴誓師？藍營：郭台銘宣布參選就不再尊郭 侯陸戰將啟動

鴻海創辦人郭台銘結束10天美國行程後明天返台，下午將舉辦新書表會，外界關注郭回國後是否會宣布獨立參選總統，郭辦目前沒有規畫返台記者會，也不會在新書發表會上有重大宣布；藍營關注郭宣布參選的下個時間點，是金門八二三砲戰65周年。面對郭參選已箭在弦上，國民黨仍維持尊郭盡力整合，然一旦郭正式宣布參選總統，國民黨將做出明確表態，不再有模糊空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦