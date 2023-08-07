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蔡政府未債留子孫？藍黨團擬提案刪舉債餘額

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、李德維今舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、李德維今舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供

蔡英文總統表示，她上任以來減少舉債至4000多億元，沒有債留子孫。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蔡政府任內13項特別預算，經費高達2.4兆元，多項執行期間都到下任政府，當然算不到她身上；財政部不承認未來要借債，黨團提案把剩下1.2兆元至1.5兆元舉債餘額刪除，讓民進黨的伎倆現形。

曾銘宗指出，回顧前瞻8大項目，食安建設看不出具體績效；軌道建設建完，地方財政破產；數位建設推動資安基礎建設，詐騙更氾濫普遍；人才培育缺才更嚴重；水環境也沒做好；城鄉建設建更多停車場、蚊子館。錢花完了，沒有帶來新產業、新技術、新生活，莫名其妙，到現在缺水、缺電、缺人才依然更嚴重，還缺蛋。

曾銘宗說，蔡政府說沒有債留子孫，財政部新聞稿是話術騙術，專家學者認為蔡政府這段期間增加債務1.4兆元，蔡只承認舉債4350億元，一般民眾可能會相信。蔡編5項特別預算，卻是分年編列成13項特別預算，總經費2兆4966億元，蔡為何只承認4000多億元。

曾銘宗表示，中央政府新式戰機採購預算，執行年度為民國109年度至115年度。預算根本還没借，屆時115年已是下一任總統。中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，執行期間也是111年至115年。前瞻基礎建設第四期特別預算，執行期間112年至113年。中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，執行期間112年至114年。執行期間都到下一任政府。

曾銘宗說，蔡政府債留子孫，債務留給下一任政府。編特別預算卻不承認，2兆4966億元特別預算，現在真正借款只有約1兆元，還有近1兆2000億元至1兆5000億元將來借。既然蔡政府不承認債務，國民黨團主張審查預算時，將1兆2000億元至1兆5000億元餘額提案刪除。到時看看財政部是否支持，黨團將邀請財政部長莊翠雲講清楚，必要時也可公開辯論。

債務 共享經濟 國民黨

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