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侯友宜發布關公宣傳影片 強調「重然諾」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在影片中指出，關公代表義薄雲天，是他非常重要的信仰，眾兄弟只要齊心力，為了一個目標，大家都要「重然諾，全力以赴」。記者張睿廷／攝影
侯友宜在影片中指出，關公代表義薄雲天，是他非常重要的信仰，眾兄弟只要齊心力，為了一個目標，大家都要「重然諾，全力以赴」。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天舉行關公影片記者會，侯友宜在影片中說，關公代表義薄雲天，是他非常重要的信仰，眾兄弟只要齊心力，為了一個目標，大家都要重然諾，全力以赴。

競選辦公室發言人黃子哲、競辦文宣組召集人陳國君上午舉行記者會說，農曆6月24日是國曆8月10日，是關聖帝君誕辰，侯友宜一直以關公精神來自我期許，對人義薄雲天，對事盡忠職守，這就是他為人處事的價值所在。

影片中侯友宜指出，他大概有超過70幾尊關公，每一尊關公都是有意義的，手持的小關公，跟著他30幾年，是他的同仁送給他放在公文上的紙鎮，讓公文清楚方正，更立社會的方規。

侯友宜表示，他也用這樣的精神，送給自己的好朋友，讓大家發揮關公精神，做關公分身，替社會維護正義，讓台灣能夠安居樂業。

黃子哲說，侯友宜在關公生的當天，到桃園參加關聖帝君活動，穿著紀念T恤，記者會播放的影片，將透過社群媒體發佈，讓更多人了解侯友宜。

黃子哲指出，競選辦公室將在8月中旬公布競選識別標誌與口號，同時也會公布募款帳號，競辦將透過識別標誌與口號，清楚把侯友宜這次競選理念與主軸，告訴社會大眾，歡迎更多人加入支持侯友宜的行列。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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