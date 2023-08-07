金溥聰對內開刀惹議 蕭旭岑澄清：與馬英九沒有關係

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受廣播節目專訪，主持人王淺秋問，面對國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰對內開刀，還說某些人是膿包，馬英九是支持這些做法的嗎？蕭旭岑表示，這跟馬英九沒有關係，金溥聰到侯辦後就沒有與馬英九會面。

蕭旭岑說，金溥聰到侯辦就已公開澄清，和馬英九沒有關係，是金要去之後致電給他，請他向馬英九報告此決定。

蕭旭岑表示，金溥聰到侯辦之後，所有的選戰策略，當然都是由侯友宜全權決定，馬英九完全尊重。他們不了解競辦的策略和戰術，但相信他們一定有所本，當然不知道侯友宜是不是都有親自參與，但馬英九的態度很明確，就是支持侯友宜，至於競辦的策略和競選方式，他們尊重。

蕭旭岑說，對黨內同志的問題上，馬英九辦公室不會表態，這些選戰策略和方式都涉及到侯友宜，侯要做決定，他不知道這部分跟侯友宜是否有關係，但對於這方面，他們不會表達任何的立場。

蕭旭岑表示，在選戰過程中，大家可能都比較心急，希望能夠取得領先態勢，在做法上可能會有不同。但他希望黨內同要相忍為黨，為中華民國，選戰策略具體做法，他們不會干預，但希望選舉過程中，黨內有高度的共識，達到政黨輪替。

王淺秋提出國民黨立委參選人暗指金溥聰花800萬買網軍打他的問題，蕭旭岑表示，不知此事真相如何，但國民黨現在要做的，就是把所有的資源全部拿來質疑執政黨，尤其蔡英文7年多違法亂政，國民黨應該把所有選戰資源拿來監督，把這個政府拉下來。

蕭旭岑說，如果真的有發生這樣的資源運用不當，侯友宜應該會去調整，希望不要是真的，黨內應該砲口一致對外。

蕭旭岑指出，國民黨的對手是執政黨主席賴清德，賴本人是不錯，但賴背負蔡英文的包袱，賴的路線和政策是國民黨不認同的，兩岸持續兵凶戰危，一定要集中所有資源拉下民進黨。所謂的黨內的一些選戰資源的問題，要朝這個方向來集中思考。