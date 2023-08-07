侯友宜今中午與黨籍立委便當會 小雞：盼了解母雞的選戰策略
國民黨總統參選人侯友宜第一場總統因卡努颱風攪局，改至今日中午登場，板橋第七選區（板橋東區）立委參選人、新北市議員葉元之表示，今天是第一次跟侯方面對面討論選戰策略，小雞一直都希望跟母雞有多點連結，盼今日會議能了解侯市長接下來的選戰策略，包括議題怎麼合作，如何打團體戰等。
葉元之表示，過去母雞與小雞之間的連結較少，在這次會議他會建議未來加深彼此連結，議題如何配合，也會傳達基層的擔心與焦慮，希望侯方盡速提出勝選策略。
葉元之說，侯友宜參選總統，任何新北市政議題都會變得特別敏感，也可能升高到中央層級的議題，但他認為，有許多局處首長好像事不關己「市長選市長的，局長做局長的」，很多人資料愛給不給，讓小雞難以協助辯駁綠營各項抹黑，他也會在這次會中向侯陣營表達。
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