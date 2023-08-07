房貸支持合格受惠35萬戶 第二批10萬戶8/10起陸續核撥

內政部長林右昌今天表示，中產以下自用住宅貸款戶支持專案第二期合格戶約10萬戶，目前累計核定超過35萬戶。這次核定戶3萬元支持金，8月10日由金融機構陸續撥款，民眾即日起可至中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站查詢，或自行下載核定函。至於7萬多戶不合格案件，近期將透過中華郵政寄發駁回函。

林右昌說，首批核定戶25萬1629戶，7月10日起，陸續由金融機構撥款，迄今發放25萬1160戶，撥付達成率為99.8%。第二期10萬戶支持金，8月10日直接存入核定戶今年2月28日貸款時，金融機構約定繳納貸款本息帳戶中，如未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先帳戶已結清的申請人，請務必留意金融機構通知。

林右昌表示，目前申請案經勾稽查核，約有7萬3000戶不合格戶，不合格原因以無購置住宅貸款(或非屬購置住宅貸款)最多，有4萬8320戶，約占七成，分析可能的原因，包括規定基準日2月28日前貸款已結清，無貸款，或屬於理財型房貸及周轉金貸款等，非屬於購置住宅貸款；其次為原始核貸金額逾台北市住宅850萬元、其他直轄市、縣(市)住宅700萬元，計有2萬2123戶。

不合格戶後續依專案作業須知規定，透過中華郵政寄送紙本駁回函；因專案貸款部分資格審核，是由金融機構負責，申請人如有疑問，請洽貸款的金融機構確認。

林右昌指出，中產以下支持專案開放申請迄今，民眾申請件數已累計逾63萬，已有42萬件完成審查，部分案件因案件複雜、申請貸款時間久遠、須確認家庭成員有無房貸等情形，要花較長時間審認，民眾至中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站(https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/)系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請耐心等待與體諒，營建署將積極查核，分批公布核撥結果與名單。

林右昌說，專案申請期限至今年12月29日下午5時止，民眾如符合規定資格，歡迎至網路提出申請。