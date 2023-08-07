南韓世界童軍大露營 教育部：已正式向韓方提出撤離營地

南韓舉辦的世界童軍大露營，近千名童軍因高溫中暑，英、美及新加坡等國提前拔營。負責督導童軍業務的教育部政務次長林明裕上午受訪表示，中華民國童軍總會已在上午的團長會報正式提出撤離請求，目前正全力討論相關安置方案，盡速撤離。

林明裕表示，現況是有些孩子想走，有些孩子想留，但基於安全考量，我方已在上午各國團長會報正式向韓方提出撤離請求，希望協助提供相關安置方案。

林明裕說，由於代表團有32個分團，來自不同縣市，原定共同行程是本月1日到12日，12日以後各團則有其他自費城市參訪行程。

對於撤離時間，林明裕強調「愈快愈好」，台灣代表團人數有1600多人，因為活動只進行一半，後續食宿安排、學校安置與等，都需要韓方協助。

林明裕說，目前韓方活動沒有取消，主要是各國代表團分別有撤離想法，台灣團人數眾多，童軍總會將盡全力協助。