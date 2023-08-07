柯文哲「南部老百姓生活慘」 謝金河：漠忘政壇騙子多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲（左）。記者潘俊宏／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（左）。記者潘俊宏／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲日前的南部老百姓生活太慘，「我不贏台灣會完蛋」言論，引起討論。財信傳媒董事長謝金河在臉書意有所指表示，如果把「漠忘世上苦人多」，改變幾個字，就會變成「漠忘政壇騙子多」。

謝金河說，大選在即，最近有兩個議題在燃燒，一個是前鎮港的預算，掀起大家對前瞻計畫的預算分配到底公不公平。另一個是柯文哲說南部人生活很慘，他如果選不贏，台灣會玩蛋。這兩件事都引起很大的波瀾。

謝金河表示，這一次民進黨不再悶聲不響，而是全面回應，高雄市長陳其邁也挺身而出，充分說明前鎮港的角色，及預算分配及執行，這是很好的政策論述。這些年，高雄代表的南部經常被拿來與窮畫等號。上次韓國瑜從高雄市長到選總統，最能鼓動民氣的口號就是「漠忘世上苦人多」。

謝金河說，幾十年來，中央政策重北輕南，預算配置都在雙北，高雄一直是汙染之都的工業重鎮，從加工出口區的時代，到林園、前鎮工業區，南北落差不斷加大，同樣是豪宅，高雄市的價格甚至只有台北市的10分之1。「漠忘世上苦人多會從高雄喊出來也就不足為奇了」。

謝金河說，這些年，政策加持南方，嘉義有科技園區，台南有台積電加持，高雄這些年更是蛻變，現在連加工出口區也將改為科技園區，這些年，像日月光、頴崴，這次台積電二奈米選在高雄，這正是蛻變的新開端。這些年，他經常往來高雄，不管是夜間的高雄，或是晨起運動看到的高雄人清晨的生活，這個城市幸福感正在上升。

他表示，他去年底到墾丁，在墾丁大街上看到大家優閒逛街，這也是詳和的景象。最近柯文哲的南部人很慘說立刻有「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」的安德跳出來現身說法。一個台灣，兩個世界，同樣一件事，台灣經常有兩種截然不同的看法。

謝金河說，路是人走出來的，台灣是在風雨飄搖中，一步一腳印走到今天，我們外在壓力很大，但台灣人默默努力創造的一片天是驚人的，如果心中沒有對台灣深沈的愛，你會發現，如果把「漠忘世上苦人多」，改變幾個字，就會變成「漠忘政壇騙子多」。

柯文哲 台積電

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