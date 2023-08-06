護理立委提屆齡退休護理師續留 現任護師留言竟被封鎖

新冠肺炎疫情爆發期間，第一線護理師奮力抗疫，但工作辛勞於疫後爆發離職潮，人力短缺下，造成部分醫院急診日前出現壅塞。爲解決護理人力短缺，立委陳靜敏昨（8/5）於臉書貼文指出，將爭取讓屆齡退休後有意願繼續提供專業服務的護理師續留職場。

但陳靜敏貼文後，目前在職的護理師留言詢問，這些學姐們是仍持續管理職？還是回歸第一線照護病人呢？然後該名護理師就被封鎖了。

對於護理師人力短缺，陳靜敏昨於臉書指出，前陣子辦公室收到對護理工作超有熱情的資深公職護理人員陳情建議，60歲屆齡退休的公職護理人員仍有許多人非常有活力，對護理工作懷抱熱忱，若能讓這群工作經驗豐富，專業純熟的護理師，留在原單位多服務幾年，對護理人力大缺乏現況，不無小補。

由於醫護人員是屬危勞認定的職務，依公務人員危勞職務認定標準，其自願退休與屆齡退休年齡應併予調降，所以有向銓敘部核備之危勞職務的權責主管機關，其護理師、護士，自願退休年齡是55歲，屆齡退休年齡是60歲。

如何讓屆齡退休後有意願繼續提供專業服務的護理師續留職場，為此，陳靜敏於8月4日邀請銓敘部、人事行政總處、衛福部、勞動部開會討論。在經過一個多小時的熱烈討論下，大家達成共識，

在不動目前危勞的基礎架構下，爭取讓有意願繼續提供專業服務的屆齡退休公職護理師，暫停公務人員月退休金的領取，改以約聘雇方式留在原單位，建議能透過申請勞動部的 「疫後改善缺工擴大就業方案」補貼薪資，鼓勵專業人員留用。

會後請勞動部於一周時間內，衛福部在兩周內，立即提供此方案的可行性評估。若能成，這或可也是小解目前的人力窘境的方案之一。

另有網友於臉書留言，也擔心被封鎖。陳靜敏回覆，「如果不是不理性的謾罵，是不會被封鎖掉的」。對此，網友紛紛留言，「所以立委妳都要聽稱讚歌頌的留言，不想聽自己不愛聽的，這是什麼一言堂」、「你是立委又不是網紅，不是應該要聽聽不同的民意嗎？」

臉書社團「靠北護理師」更指出，「笑死欸，現在護理人力缺乏是因為留不住人（原因是什麼，天知地知我知獨眼龍知，只有政府不知），不想辦法留住護理人力，只想拼命的要增加分母？」