籌組「空姐應援團」穿緊身裙熱舞 民眾黨議員曝用意：沒物化女性之意
台灣民眾黨主席柯文哲昨天出席民眾黨舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」，原本想要撕掉仇女標籤，結果活動上出現由民眾黨台北市議員、前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，現場熱舞。桃園市空服員職業工會今天批評是物化空服員的惡劣行徑，要求柯文哲、張志豪應公開道歉。張志豪今天出席黨慶活動受訪表示，出發點只是展現女性美麗一面，完全沒有物化女性的意思。
張志豪指出，昨天活動主要是想要打扮漂漂亮亮展現美麗一面，這是一件好事，怎麼會說物化女性，他覺得沒有那個意思，只是打扮漂亮，外界想多了。至於為何活動會安排該橋段，張志豪說，這要問主辦單位，他跟太太只是一起找朋友來幫忙。
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