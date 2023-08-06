馬克宏頒「7年建軍法」護台海自由 游錫堃：令人敬佩

法國總統馬克宏頒布「七年建軍法」（2024-2030 LPM）。立法院長游錫堃今天表示，感謝馬克宏總統頒布7年建軍法，明文規定依據國際海洋法捍衛台海自由航行權，這是首度以立法方式保衛台海自由航行權的重要國家。

游錫堃指出，今年4月9日，馬克宏結束訪問中國大陸行程時，曾表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，並強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。但8月1日馬克宏頒布由法國國民議會及參議院通過的7年建軍法，明文規定將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護該地區的和平與穩定。

游錫堃表示，法國是全球民主自由普世價值發源地之一，是國際民主強國，一向崇尚自由、平等、博愛精神，如今又率先成為全球首個以立法方式保衛台海自由航行權的國家，令人敬佩。