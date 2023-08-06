影／暴雨重創仁愛鄉 鄭文燦：行政院全力支持災後重建

西南風挾大豪雨重創 南投 縣仁愛鄉， 行政院 副院長 鄭文燦 今天中午到南投縣仁愛鄉勘災，他說，整個仁愛鄉 災損 非常多，包括農損和災損，行政院請原民會和農業部協助農損的調查和補償。災損的部分，請南投縣政府需要災損的預算，如果地方上有所不足，行政院也會全力支持。希望把災後重建做得更好。

他說，今天早上6時30分空勤總隊有6架直升機到南投縣載送2噸物資，並載送1名洗腎病患到埔里，目前洗腎病患已經順利到達醫院。有關搜救部分，也成立應變中心，謝謝南投縣消防局、來支援的台中市消防局，以及中央搜救隊。

鄭文燦說，台14線埔里到霧社的道路現在是單向通車，希望下午5時能夠打通。不過坍方處滿多的，有些地方路基淘空，仍然須做交通管制。接著包括國軍部隊協助搜救之外，也會在鄉道投83、85、89線這3條有需要打通的地方，準備機具多一點。

他說，台電和中華電信目前隨著道路修復逐步推進，目前還有2千多戶停電還沒復電，希望台電的工班能多派一點，經濟部次長曾文生會指揮台電來完成。中華電信部分先修室內電話，這裡有45個行動基地台，希望隨後能夠修復。