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影／暴雨重創仁愛鄉 鄭文燦：行政院全力支持災後重建
他說，今天早上6時30分空勤總隊有6架直升機到南投縣載送2噸物資，並載送1名洗腎病患到埔里，目前洗腎病患已經順利到達醫院。有關搜救部分，也成立應變中心，謝謝南投縣消防局、來支援的台中市消防局，以及中央搜救隊。
鄭文燦說，台14線埔里到霧社的道路現在是單向通車，希望下午5時能夠打通。不過坍方處滿多的，有些地方路基淘空，仍然須做交通管制。接著包括國軍部隊協助搜救之外，也會在鄉道投83、85、89線這3條有需要打通的地方，準備機具多一點。
他說，台電和中華電信目前隨著道路修復逐步推進，目前還有2千多戶停電還沒復電，希望台電的工班能多派一點，經濟部次長曾文生會指揮台電來完成。中華電信部分先修室內電話，這裡有45個行動基地台，希望隨後能夠修復。
南投縣仁愛鄉一名林姓農夫失聯，今天上午尋獲遺體。鄭文燦表示，失聯人員部分，請鄉公所和各村盡快連絡上，避免有任何人員的狀況。
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