時力送花卡祝賀民眾黨4周年 「超越藍綠更要黑白分明」

今天是台灣民眾黨四周年黨慶，時代力量黨主席王婉諭表示，民眾黨和黑金靠攏的意志無比堅定，過去有人說3歲定終身，民眾黨即將滿四周年，期許他們能夠找回初衷，不只超越藍綠，黑白更要分明，這是祝賀也是提醒，更是她對民眾黨的期許。

王婉諭中午在臉書發文說，這陣子以來，有些朋友對於她批判柯文哲、民眾黨感到不解，其中有一種聲音認為，現在是民進黨執政，為什麼要批判在野黨，從時代力量祝賀民眾黨四周年黨慶的花卡，最能回答這個問題。

王婉諭表示，超越藍綠不是一句口號，超越藍綠背後有著具體的願景，人民希望打破藍綠兩黨和黑金勢力共治的高牆，所以支持超越藍綠。

王婉諭認為，一個自詡超越藍綠的政黨，一旦複製藍綠兩黨的老路，選擇和黑金靠攏，傷害的不只是政黨自己，還傷害了超越藍綠的願景，傷害了台灣人民對於第三勢力的期盼，這才是最讓人不能忍受的。

王婉諭說，很遺憾從前立委顏清標家族、苗栗縣長鍾東錦到民眾黨立委參選人尚文凱，還有即將擔任嘉義台灣選哲之友會的總會長王冠鈞，民眾黨和黑金靠攏的意志仍然無比堅定，身為時代力量的黨主席，她不能沒有立場和態度，不可能默不作聲。

王婉諭表示，她必須清楚告訴台灣人民，民眾黨這種作法，不能代表真正的第三勢力，提醒自許超越藍綠的民眾黨，拒絕黑金、黑白分明絕對是道德底線，絕對是不可以跨越的紅線，絕不能淪為跟藍綠比爛的口水戰。