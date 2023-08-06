快訊

農業部剛升格就缺蛋調漲價格？北市蛋商公會否認：沒聽說

影／南投災情曝光 仁愛鄉台14線南豐村中正路沿線如廢墟

下午1時12分宜蘭南澳規模4.5地震 最大震度2級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時力送花卡祝賀民眾黨4周年 「超越藍綠更要黑白分明」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是台灣民眾黨4周年黨慶，時代力量送上祝賀花卡，期許不只超越藍綠，更要黑白分明。圖／取自王婉諭臉書
今天是台灣民眾黨4周年黨慶，時代力量送上祝賀花卡，期許不只超越藍綠，更要黑白分明。圖／取自王婉諭臉書

今天是台灣民眾黨四周年黨慶，時代力量黨主席王婉諭表示，民眾黨和黑金靠攏的意志無比堅定，過去有人說3歲定終身，民眾黨即將滿四周年，期許他們能夠找回初衷，不只超越藍綠，黑白更要分明，這是祝賀也是提醒，更是她對民眾黨的期許。

王婉諭中午在臉書發文說，這陣子以來，有些朋友對於她批判柯文哲、民眾黨感到不解，其中有一種聲音認為，現在是民進黨執政，為什麼要批判在野黨，從時代力量祝賀民眾黨四周年黨慶的花卡，最能回答這個問題。

王婉諭表示，超越藍綠不是一句口號，超越藍綠背後有著具體的願景，人民希望打破藍綠兩黨和黑金勢力共治的高牆，所以支持超越藍綠。

王婉諭認為，一個自詡超越藍綠的政黨，一旦複製藍綠兩黨的老路，選擇和黑金靠攏，傷害的不只是政黨自己，還傷害了超越藍綠的願景，傷害了台灣人民對於第三勢力的期盼，這才是最讓人不能忍受的。

王婉諭說，很遺憾從前立委顏清標家族、苗栗縣長鍾東錦到民眾黨立委參選人尚文凱，還有即將擔任嘉義台灣選哲之友會的總會長王冠鈞，民眾黨和黑金靠攏的意志仍然無比堅定，身為時代力量的黨主席，她不能沒有立場和態度，不可能默不作聲。

王婉諭表示，她必須清楚告訴台灣人民，民眾黨這種作法，不能代表真正的第三勢力，提醒自許超越藍綠的民眾黨，拒絕黑金、黑白分明絕對是道德底線，絕對是不可以跨越的紅線，絕不能淪為跟藍綠比爛的口水戰。

台灣民眾黨 王婉諭 時代力量

延伸閱讀

竹北天坑事故鑑定出爐 王婉諭：豐邑不要閃避 承擔責任

王婉諭諷柯文哲撿到籃子都是菜 充分繼承藍綠惡鬥手段

板橋幼兒園師提告洩漏個資 王婉諭：所有責難到我為止

13歲少女助「釣魚辦案」遭性侵！警事後稱「沒想到」 王婉諭怒斥

相關新聞

馬辦批蔡總統把債務推給馬英九 綠委反嗆舉債歷史新高

前總統馬英九基金會昨天批評，蔡英文政府舉債20年來最高，民進黨立委許智傑今天說，蔡英文總統是有史以來舉債最少的總統，反觀...

影／暴雨重創仁愛鄉 鄭文燦：行政院全力支持災後重建

西南風挾大豪雨重創南投縣仁愛鄉，行政院副院長鄭文燦今天中午到南投縣仁愛鄉勘災，他說，整個仁愛鄉災損非常多，包括農損和災損...

向工人靠攏…賴清德自述：勞工家庭出身 懂窮苦人生活不易

副總統賴清德今踏上最熟悉的台南，中午12點20分到仁德區宴會廳，出席台南市木工職業工會40周年暨修繕志工隊10周年慶，市...

赴韓國大露營基隆小六童軍熱到中暑 打點滴後無大礙

世界童軍大露營在韓國營地登場，數以百計的童軍中暑，美、英提前拔營。基隆市有一名小六童軍中暑，打點滴後無恙。隨團的中正國中...

時力送花卡祝賀民眾黨4周年 「超越藍綠更要黑白分明」

今天是台灣民眾黨四周年黨慶，時代力量黨主席王婉諭表示，民眾黨和黑金靠攏的意志無比堅定，過去有人說3歲定終身，民眾黨即將滿...

暴雨重創南投 鄭文燦取消原行程改赴南投勘災

卡努颱風在南投縣造成災情。行政院副院長鄭文燦今天取消原訂基隆視察捷運規畫行程，中午改赴南投勘災，視察台14線搶通情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦