馬辦批蔡總統把債務推給馬英九 綠委反嗆舉債歷史新高

前總統馬英九基金會昨天批評，蔡英文政府舉債20年來最高，民進黨立委許智傑今天說，蔡英文總統是有史以來舉債最少的總統，反觀前總統馬英九的舉債才是歷史新高，更是國際認證的「Bumbler」，最後一名的總統，怎麼好意思笑第一名的總統。

蔡總統昨天表示，相較馬英九8年執政，她沒有債留子孫，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，蔡政府7年來不斷撒錢與推動前瞻計畫，舉債20年最高，人盡皆知，還用話術把債務責任推給馬英九，完全違反民間認知。

許智傑說，數字會說話，蔡英文政府不只財政有剩餘，還發現金還稅於民，同時還是有史以來舉債最少的一任總統，反觀馬英九政府8年任內，1兆7000多億元的舉債，才是歷史新高。

民進黨立委郭國文說，蔡英文政府會編列特別預算，主要是因為新冠肺炎疫情，還有國際社會情勢的變化，需要編列相關特別預算，特別預算不可能隱藏，必須納入公債之中，國民黨質疑最大的問題，在於他們只看預算而不看決算。

郭國文表示，蔡政府的財政紀律，遠遠優於馬英九政府，馬政府負債多出1兆7000多億元，蔡政府的部分，因為有歲計盈餘的增加，還有經濟的成果，所以償還很多債務，只有增加大約4000億元左右。