侯友宜曝與張麗善談話內容 會見張榮味？ 他這樣解釋

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聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（右二）今天到雲林參訪。記者陳雅玲／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右二）今天到雲林參訪。記者陳雅玲／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天到雲林參訪，黨籍雲林縣長張麗善上午先邀他共進早餐，由於張麗善胞兄張榮味上月表態挺郭台銘，外界關注侯友宜是否與張榮味碰面？侯友宜未正面回應，僅說「大家彼此有共同信念方向，讓這次總統大選能夠贏回」。

侯友宜與張麗善會面後受訪，媒體詢問侯友宜與張麗善聊什麼？之後有沒有機會遇到張榮味？侯友宜說，是關心張縣長在雲林推動的政務的一些相關問題，最主要談到的是城鄉差距，尤其雲林縣是農業大縣，相對的資源少、提供的比較不足，她非常擔心中央的資源沒有到雲林縣，很擔心很多工作沒有辦法順利推動，她希望的是，在整個資源的分配上，要能夠更平均，能夠更照顧雲林的鄉親，「其實我們談的都是市政議題，談的是雲林的需求」。

媒體追問還會碰到張榮味？侯友宜說，其實今天行程見到了很多好朋友，包括剛剛見到斗六市林市長、還有很多議員，「很多議員都滿滿給我支持」，更重要的不是只有議員，像很多的里長和代表會的主席、副主席代表，都幾乎都出來打招呼，也跟他支持加油跟打氣，希望他為國家、為人民多做事。  

媒體也問，雲林很多無黨籍議員也都是比較泛藍，但目前都不歸國民黨管，接下來會不會多跟他們溝通爭取支持？ 侯友宜指出，「很多無黨籍的也都是我們長期的好朋友」，因為有一個共同的目標，要清廉、有效率的政府，認真打拚，讓做得不好的政黨要輪替，所以目標是非常一致的，有共同的信念要守護中華民國，愛台灣這塊土地，大家信念是一樣的，沒有分你是哪個黨派，大家都靠在一起，站在一起，共同面對現在台灣最重要的兩岸問題，以及最重要的內政弊案叢生的問題，如何改變，這是大家的心願。 

媒體仍再次追問，「最重要是不是跟前縣長張榮味碰面？ 」侯友宜表示，「每一個意見領袖，我們都常常不管用任何形式，我們都會做好，大家彼此有共同信念方向，讓這次總統大選能夠贏回，讓國人、讓民眾能夠讓他們解決他們所有的問題，這就是我們的目標跟方向」。

侯友宜 雲林 張榮味

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