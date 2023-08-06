快訊

成都世大運／楊亞依遭逆轉 網球女單「銀包銅」

2度拯救跌落神壇的芭比娃娃 GAP新執行長是厲害角色

解放軍瞄準台灣的上千枚飛彈 都由火箭軍管轄嗎？

蔡英文總統稱前瞻沒債留子孫 侯友宜酸：債留曾孫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
新北市長侯友宜（中）今天到雲林參訪。記者陳雅玲／攝影
新北市長侯友宜（中）今天到雲林參訪。記者陳雅玲／攝影

前瞻基礎建設計畫引發藍綠白戰火，蔡英文總統昨天說「沒有債留子孫」，新北市長侯友宜今天到雲林參訪，對此說法直言「睜眼說瞎話」，批評不只債留子孫，還「債留曾孫」，下一代都要背債務。

媒體詢問侯友宜「蔡總統昨天到新北參拜，她說她沒有債留子孫，不過根據審計部公布的資料好像不是這樣？」侯友宜說，這是睜眼說瞎話，「妳把特別預算變成常態化，而且舉債超過國民黨政府的時候舉債很多」，這是不爭的事實。

侯友宜也說，「最重要的妳把整個財政紀律都破壞掉了，債留子孫，不是只有這樣，我看債留曾孫，下一代都要背債」，所以財政紀律很重要，這些問題大家都很清楚。 

媒體也詢問，民眾黨主席柯文哲昨表示若當總統不會推前瞻的計畫，說下一任總統不要打高空，侯是否認同？ 侯友宜回答，自己從事公職43年，做事情非常務實，一步一腳印，務實的解決人民最需要的痛苦問題，人民是我心中最重要的事情，今天所有的國家的預算，都是人民最辛苦的納稅錢而來，所以每分錢絕對不能浪費，而且要用在刀口上，來解決人民最需要的問題，這才是我們的態度。我們要用這個態度去面對所有的事情，我也會用這樣的方式，為國為民，謀求最打的福利。 

侯友宜 蔡英文

延伸閱讀

賴清德辦公室批沒蓋社宅 侯友宜嗆：數據不實 中央20萬戶跳票

指這3人最懂賴清德 邱毅：金溥聰全得罪不讓侯友宜接觸

柯文哲台北民調下滑？ 綠營 ：賴清德穩定 柯正邊緣化侯友宜

侯友宜與張麗善共進早餐 首站拜關公藍議員僅一人陪同

相關新聞

劉德音不認同矽盾說 李彥秀：戳破民進黨大內宣謊言

「紐約時報」美東時間4日刊登專訪台積電董事長劉德音一文，劉在文中駁斥「矽盾」的說法，並認為大陸是否入侵台灣，取決於美中如...

侯友宜曝與張麗善談話內容 會見張榮味？ 他這樣解釋

國民黨總統參選人侯友宜今天到雲林參訪，黨籍雲林縣長張麗善上午先邀他共進早餐，由於張麗善胞兄張榮味上月表態挺郭台銘，外界關...

台灣童軍南韓露營受苦！ 童軍總會：亞熱帶孩子較能適應 家長全炸鍋

南韓大露營被各界批評，多國陸續提前拔營，中華民國童軍總會昨天公告：「我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境」...

蔡英文總統稱前瞻沒債留子孫 侯友宜酸：債留曾孫

前瞻基礎建設計畫引發藍綠白戰火，蔡英文總統昨天說「沒有債留子孫」，新北市長侯友宜今天到雲林參訪，對此說法直言「睜眼說瞎話...

賴清德辦公室批沒蓋社宅 侯友宜嗆：數據不實 中央20萬戶跳票

賴清德競選辦公室昨天指控新北市長侯友宜連續兩年的社宅興辦量為0戶，新北市府昨天澄清已經興辦1萬1086戶社宅。侯友宜今到...

獨／台灣童軍南韓大露營如「魷魚遊戲」 積水高溫確診 童：好想回家

每4年一次的世界童子軍大會8月1日於南韓全羅北道新萬金營地揭幕，預計8/12閉幕，全球4萬多名孩童參加，台灣有1613位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦