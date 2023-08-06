蔡英文總統稱前瞻沒債留子孫 侯友宜酸：債留曾孫
前瞻基礎建設計畫引發藍綠白戰火，蔡英文總統昨天說「沒有債留子孫」，新北市長侯友宜今天到雲林參訪，對此說法直言「睜眼說瞎話」，批評不只債留子孫，還「債留曾孫」，下一代都要背債務。
媒體詢問侯友宜「蔡總統昨天到新北參拜，她說她沒有債留子孫，不過根據審計部公布的資料好像不是這樣？」侯友宜說，這是睜眼說瞎話，「妳把特別預算變成常態化，而且舉債超過國民黨政府的時候舉債很多」，這是不爭的事實。
侯友宜也說，「最重要的妳把整個財政紀律都破壞掉了，債留子孫，不是只有這樣，我看債留曾孫，下一代都要背債」，所以財政紀律很重要，這些問題大家都很清楚。
媒體也詢問，民眾黨主席柯文哲昨表示若當總統不會推前瞻的計畫，說下一任總統不要打高空，侯是否認同？ 侯友宜回答，自己從事公職43年，做事情非常務實，一步一腳印，務實的解決人民最需要的痛苦問題，人民是我心中最重要的事情，今天所有的國家的預算，都是人民最辛苦的納稅錢而來，所以每分錢絕對不能浪費，而且要用在刀口上，來解決人民最需要的問題，這才是我們的態度。我們要用這個態度去面對所有的事情，我也會用這樣的方式，為國為民，謀求最打的福利。
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