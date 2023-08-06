賴清德辦公室批沒蓋社宅 侯友宜嗆：數據不實 中央20萬戶跳票

賴清德競選辦公室昨天指控新北市長侯友宜連續兩年的社宅興辦量為0戶，新北市府昨天澄清已經興辦1萬1086戶社宅。侯友宜今到雲林參訪更是反擊，中央20萬戶社宅也跳票，「賴主席請你不要拗蠻（台語指蠻橫無理），有嘴說別人，沒嘴說自己」。

侯友宜今到雲林受訪，被媒體詢問「賴清德競辦說，新北市社宅新辦案量是0戶，事實上是1.1萬戶，你怎麼看他的發言，認為是扭曲嗎？」

侯友宜回應，餵藥案造謠，賴清德說了一大堆也沒有來說個道歉的話，這個社宅案捏造不實的數據這種事情，「自己當過副總統、當過行政院長，做過這麼重要的問題，結果你們的社宅20萬戶也跳票」。

侯友宜也批評，「我常說，賴主席，請你不要拗蠻，有嘴說別人、沒嘴說自己，這樣就不對了，這是事實的東西，如果要問賴當台南市長時社宅蓋幾間？大家也都很清楚，所以有很多事情，真的拉，不要老是用嘴巴說別人，自己要不斷去檢討自己」。