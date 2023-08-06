快訊

成都世大運／楊亞依遭逆轉 網球女單「銀包銅」

2度拯救跌落神壇的芭比娃娃 GAP新執行長是厲害角色

解放軍瞄準台灣的上千枚飛彈 都由火箭軍管轄嗎？

獨／台灣童軍南韓大露營如「魷魚遊戲」 積水高溫確診 童：好想回家

聯合報／ 記者林政忠高凌雲／即時報導
露營首日現場淹水。圖／讀者提供
露營首日現場淹水。圖／讀者提供

每4年一次的世界童子軍大會8月1日於南韓全羅北道新萬金營地揭幕，預計8/12閉幕，全球4萬多名孩童參加，台灣有1613位童軍參與，創歷年最高規模，但活動期間遇上極端高溫，一度飆破攝氏38度，近千名孩童中暑，營區還爆出疑似新冠確診案例。英、美、新加坡等國近日已提前拔營，南韓民眾辱罵「國恥」，大酸整場露營活動宛如「魷魚遊戲」。

南韓政府表示，政府會動用資源確保活動在熱浪下安全完成，並獲總統尹錫悅批准以69億韓圜（約529萬美元）支持活動，以及「無限量」提供冷氣巴士和灑水車。露營團的環境及物資目前陸陸續續進來，冷氣巴士停在各分營區的路口，昨天開始廁所的貨櫃陸續在分營區都增加，冰塊也免費發放，礦泉水自己無限量取用、也沿路發放冰棒、軍用車、消防車也都在路上。

記者越洋採訪，露營現場形同「水深火熱」，先是淹水、再是高溫。人在露營現場的蔡同學表示，因為颱風關係，露營首日場地泥濘、淹水，最近高溫雖然讓積水退了，但不少蚊蠅叮咬，有人背後起紅疹、腳被咬成紅豆冰，最近還爆出確診，要隔離5天。

蔡同學也說，現場飲用水是自來水，喝起來怪怪的，食物就像學校營養午餐，「勉強可以接受」，確實不少同學想回家；卡努颱風正直撲韓國而來，但要等大會宣布，才能提早結束。

有同學反應，讓人無法接受的是，露營現場附近的便利商店，一開始售價高於外地售價，一瓶飲料約貴2000韓圜，連韓國民眾都無法接受，後來政府要求後，大概第3天才調降回一般市價。

也有IST（國際服務隊）幹部說，很多人是帶著上一屆在美國大露營的感動來參加，沒想到這次韓國活動實在太令人失望。

中華民國童軍總會昨天公告，「我們的孩子們正在韓國新萬金營地度過這段珍貴的國際交流時光，也在國外露營生活中學習面對環境、解決問題的重要能力，相信這將是他們一生難忘的經驗與回憶。同時我們也注意到，這幾天各大國際媒體對於這次活動的報導，在炎熱的天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，而我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境。但每天我們也特別請全部32個分團長們隨時注意孩子的情形，有任何狀況隨時回報總團部以利即時處理。」

在台灣的家長黃小姐說，雖然疫情緩解，但群聚加上熱浪，很擔心營區會有新一波的疫情傳出。台灣是外交弱國，現在英、美、新加坡等國都撤出營區，安頓好自己的小孩，台灣政府在哪裡？

露營現場交流，台灣童軍教外國童軍玩扯鈴。圖／讀者提供
露營現場交流，台灣童軍教外國童軍玩扯鈴。圖／讀者提供
露營現場文化交流。圖／讀者提供
露營現場文化交流。圖／讀者提供
韓國高溫，同學背後起疹。圖／讀者提供
韓國高溫，同學背後起疹。圖／讀者提供
露營遭蚊蟲叮咬，童軍雙腿變「紅豆冰」。圖／讀者提供
露營遭蚊蟲叮咬，童軍雙腿變「紅豆冰」。圖／讀者提供
露營區蚊蟲肆虐，童軍雙腿被咬成「紅豆冰」。圖／讀者提供
露營區蚊蟲肆虐，童軍雙腿被咬成「紅豆冰」。圖／讀者提供
露營現場文化交流。圖／讀者提供
露營現場文化交流。圖／讀者提供

露營 高溫

延伸閱讀

世界童軍大露營 網諷南韓舉辦「魷魚遊戲」

韓國世界童軍大露營台灣日 青天白日滿地紅國旗飛舞

人妻露營搞上男後輩「營火前激吻」 影片外流曝光毀了一切

影／世界童軍大露營8月在韓國登場 苗栗代表團受旗出發

相關新聞

劉德音不認同矽盾說 李彥秀：戳破民進黨大內宣謊言

「紐約時報」美東時間4日刊登專訪台積電董事長劉德音一文，劉在文中駁斥「矽盾」的說法，並認為大陸是否入侵台灣，取決於美中如...

侯友宜曝與張麗善談話內容 會見張榮味？ 他這樣解釋

國民黨總統參選人侯友宜今天到雲林參訪，黨籍雲林縣長張麗善上午先邀他共進早餐，由於張麗善胞兄張榮味上月表態挺郭台銘，外界關...

台灣童軍南韓露營受苦！ 童軍總會：亞熱帶孩子較能適應 家長全炸鍋

南韓大露營被各界批評，多國陸續提前拔營，中華民國童軍總會昨天公告：「我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境」...

蔡英文總統稱前瞻沒債留子孫 侯友宜酸：債留曾孫

前瞻基礎建設計畫引發藍綠白戰火，蔡英文總統昨天說「沒有債留子孫」，新北市長侯友宜今天到雲林參訪，對此說法直言「睜眼說瞎話...

賴清德辦公室批沒蓋社宅 侯友宜嗆：數據不實 中央20萬戶跳票

賴清德競選辦公室昨天指控新北市長侯友宜連續兩年的社宅興辦量為0戶，新北市府昨天澄清已經興辦1萬1086戶社宅。侯友宜今到...

獨／台灣童軍南韓大露營如「魷魚遊戲」 積水高溫確診 童：好想回家

每4年一次的世界童子軍大會8月1日於南韓全羅北道新萬金營地揭幕，預計8/12閉幕，全球4萬多名孩童參加，台灣有1613位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦