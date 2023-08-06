獨／台灣童軍南韓大露營如「魷魚遊戲」 積水高溫確診 童：好想回家

每4年一次的世界童子軍大會8月1日於南韓全羅北道新萬金營地揭幕，預計8/12閉幕，全球4萬多名孩童參加，台灣有1613位童軍參與，創歷年最高規模，但活動期間遇上極端高溫，一度飆破攝氏38度，近千名孩童中暑，營區還爆出疑似新冠確診案例。英、美、新加坡等國近日已提前拔營，南韓民眾辱罵「國恥」，大酸整場露營活動宛如「魷魚遊戲」。

南韓政府表示，政府會動用資源確保活動在熱浪下安全完成，並獲總統尹錫悅批准以69億韓圜（約529萬美元）支持活動，以及「無限量」提供冷氣巴士和灑水車。露營團的環境及物資目前陸陸續續進來，冷氣巴士停在各分營區的路口，昨天開始廁所的貨櫃陸續在分營區都增加，冰塊也免費發放，礦泉水自己無限量取用、也沿路發放冰棒、軍用車、消防車也都在路上。

記者越洋採訪，露營現場形同「水深火熱」，先是淹水、再是高溫。人在露營現場的蔡同學表示，因為颱風關係，露營首日場地泥濘、淹水，最近高溫雖然讓積水退了，但不少蚊蠅叮咬，有人背後起紅疹、腳被咬成紅豆冰，最近還爆出確診，要隔離5天。

蔡同學也說，現場飲用水是自來水，喝起來怪怪的，食物就像學校營養午餐，「勉強可以接受」，確實不少同學想回家；卡努颱風正直撲韓國而來，但要等大會宣布，才能提早結束。

有同學反應，讓人無法接受的是，露營現場附近的便利商店，一開始售價高於外地售價，一瓶飲料約貴2000韓圜，連韓國民眾都無法接受，後來政府要求後，大概第3天才調降回一般市價。

也有IST（國際服務隊）幹部說，很多人是帶著上一屆在美國大露營的感動來參加，沒想到這次韓國活動實在太令人失望。

中華民國童軍總會昨天公告，「我們的孩子們正在韓國新萬金營地度過這段珍貴的國際交流時光，也在國外露營生活中學習面對環境、解決問題的重要能力，相信這將是他們一生難忘的經驗與回憶。同時我們也注意到，這幾天各大國際媒體對於這次活動的報導，在炎熱的天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，而我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境。但每天我們也特別請全部32個分團長們隨時注意孩子的情形，有任何狀況隨時回報總團部以利即時處理。」