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暴雨重創南投 鄭文燦取消原行程改赴南投勘災

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
南投仁愛鄉4日遭暴雨轟炸，引發土石流造成多處道路中斷。圖為台14線66K處南豐路段。圖／公路總局提供
南投仁愛鄉4日遭暴雨轟炸，引發土石流造成多處道路中斷。圖為台14線66K處南豐路段。圖／公路總局提供

卡努颱風在南投縣造成災情。行政院副院長鄭文燦今天取消原訂基隆視察捷運規畫行程，中午改赴南投勘災，視察台14線搶通情形。

內政部長林右昌中午前往南投埔里基督教醫院附設養護中心，探視洗腎患者安置情形。林右昌上午透過臉書公布搶救災進度。

林右昌指出，截至上午9時，空勤總隊出動支援6航次；搜救機NA-705，裝載物資300公斤至發祥國小，搭載洗腎病患1人及看護，至埔里宏仁國中轉埔里基督教醫院。空勤總隊搜救機NA-702，奧萬大森林遊樂區43人，分4梯次撤離至埔里宏仁國中。

特搜隊支援88人、8搜救犬，第１梯次6車18人、2搜救犬，由消防署中央特搜隊隊長陳義豐7時許率隊到達南投仁愛分隊。中央特搜隊於仁愛消防分隊設置協調中心UCC，8時30分準備受理外縣市支援救災隊伍報到。新北市與台中市支援人力9時抵達，舉行分工協調會議。

搶通台14線方面，公路總局出動怪手6輛、裝載機5台，廠商15人、工務段及工程處13人，搶通至霧社，目前台14線尚有以下三處，預計今天17時前搶通，包括南投縣仁愛鄉台14線84K+300(春陽路段)，路基缺口；台14線84K+600(春陽路段)，土石坍方；以及台14線88K+700(廬山路段)，土石坍方。

林右昌說，國軍出動支援救災，包括3.5噸載重車7輛，二分之一偵蒐車4輛、救護車4輛，兵力50員，前往仁愛地區支援救災。

南投 埔里 林右昌

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