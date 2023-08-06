指這3人最懂賴清德 邱毅：金溥聰全得罪不讓侯友宜接觸

前立委邱毅今天在臉書表示，對民進黨總統參選人賴清德深入了解的，國民黨有台南市前議長李全教，民進黨有台南市議員郭信良，另外一個就是他自己了。可惜這三個人，國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰全都得罪了，金也不可能允許侯友宜接觸這三個人。

邱毅說，看了前立委蔡正元對民眾黨總統參選人柯文哲的專訪，一個直接問，一個坦誠答，沒有套招，沒有虛假，完全是直球對決，這個才叫做挑戰。其中柯談到新潮流弊案，說監察院院長陳菊、行政院副院長鄭文燦都被檢驗過，唯獨賴清德還沒有被真正檢驗，如果真檢驗下去，賴清德的35 ％支持率，就可能不是天花板，而是可以被突破的地板。

邱毅表示，柯文哲的戰略思考是對的，問題是在戰術面如何操作，賴清德包裝做得很好，在外界的看法，只覺得他保守、油膩、虛偽，但不了解他的底細。柯提到檢驗賴的幾個方向，主要指向賴清德在台南市長任內及他與新潮流的派系勾結，其中有正副議長賄選案，88槍治安案件及光電弊案，也提到焚化爐渣底弊案等。

邱毅說，柯文哲遺漏了最重要的南鐵東移案，尤其是與三地開發集團勾結的土地弊案，這涉及到都市計畫變更、獵地與炒地，還有最令人痛恨的官官相護、司法不正義。更重要的是，發生在賴清德的市長任內，逃都逃不掉，這才是真正的七寸之地。

邱毅表示，看了這個專訪，佩服蔡正元會問敢問，不像一堆媒體人訪問，碰觸不到問題核心。柯文哲頭腦很清楚，雖然有些問題仍然避重就輕，搞乾坤大挪移，但整體表現還是令人刮目相看。