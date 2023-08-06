劉德音不認同矽盾說 李彥秀：戳破民進黨大內宣謊言

「紐約時報」美東時間4日刊登專訪台積電董事長劉德音一文，劉在文中駁斥「矽盾」的說法，並認為大陸是否入侵台灣，取決於美中如何維持現狀。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書表示，矽盾無法護台！維繫兩岸和平是企業與全民願望！

李彥秀說，總統蔡英文完全執政八年，內政千瘡百孔，經濟急速下墜。「能源政策」與「矽盾保台」堪稱是民進黨最後兩塊「神主牌」。但是，劉德音董事長從國際局勢、地緣政治與產業經濟的角度，直接戳破民進黨大內宣的「謊言」。

李說，劉德音董事長發聾振聵的諄諄提醒，不僅是台灣企業界對兩岸關係的焦慮，台灣人民對於兵凶戰危的擔憂，更是對民進黨政府最沉痛的警鐘。

李彥秀今天在臉書提到，台積電劉德音董事長堪稱台灣的「誠實樹」，不畏權勢，不帶顏色，從企業家的角度，針砭時弊！早先，在台積電的股東會上，劉德音董事長表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」。並指台灣綠電發展過慢，不僅讓企業無法在淨零碳排路徑順利達標，並面臨其他國家課徵碳稅等壓力，影響競爭力。

李認為，劉德音董事長義正辭嚴，就是提醒民進黨政府，應該尊重台積電的專業企業治理，不能讓台積電變成政治籌碼。兩岸關係走向兵凶戰危，是兩岸人民與全世界都不樂見的，和平、穩定、繁榮才符合絕大多數人的利益。政黨與政客不應該拿企業永續經營以及人民生命財產，作為政治鬥爭「人肉盾牌」。

李彥秀說，台積電是台灣的龍頭產業，也是世界科技產業供應鏈最重要的一環。若台海戰爭風險提高，台灣將從「繁榮島」成為「火藥庫」，企業與投資人勢必面臨「去風險化」（De-risking）分散投資的強大壓力。尤其今年五月年度會議，巴菲特就曾表示，台積電是間了不起的公司，但因為「地緣政治」動盪，認為在日本投資比投資台灣更保險，這也反應出美國與中國日益緊張的關係。

李彥秀說，台積電是「台灣之光」，更是全世界科技產業進步的動力，不是民進黨政治利益「人肉盾牌」。