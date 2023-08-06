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蔡總統稱沒債留子孫 藍批說謊卸責

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇程遠述屈彥辰／連線報導
蔡英文總統（右二）昨赴板橋慈惠宮參香，致詞時強調沒債留子孫，反批前總統馬英九留下一兆七千億債務，她做到現在只增四千多億。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（右二）昨赴板橋慈惠宮參香，致詞時強調沒債留子孫，反批前總統馬英九留下一兆七千億債務，她做到現在只增四千多億。記者林俊良／攝影

前瞻基礎建設計畫引爆藍綠白戰火，蔡英文總統昨天首度表態說，前瞻計畫為台灣這幾年發展打下扎實基礎，能夠有能力因應百年大旱、在三年多疫情中站穩腳步、讓台灣經濟穩健成長。她強調「沒有債留子孫」，還指前總統馬英九執政八年留下債務增加一兆七千億元，她任內債務淨增加四千多億元，不僅是負責任政府，也懂得投資未來，這是過去七年政府每天持續在做的事。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨發聲明，我國預算制度是特別預算舉債不列入總預算，許多債務被蔡政府「藏」起來，事實真相是七年來政府不斷舉債、編列特別預算，政府負債攀升至財政危險警戒線。

他說，依財政部預估，蔡執政七年中央政府負債餘額累增一兆三三五五億元，即平均每年舉債淨額一九○七億元；另六年來透過特別預算舉債一兆二七八七億元，遠超過馬政府的七九○九億元，「把特別預算常態化，蔡政府舉債創近廿年來最高，才是真正債留子孫，想用話術把債務責任推給馬英九，違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。」

蔡英文昨到板橋接雲寺參香致詞說，二○一六年當選總統時，公共建設預算約三千億元，今年預算提升至五千八百億元，其中一千億元用於前瞻基礎建設計畫，就是讓基礎建設加大、加快，更接近地方需求，讓城鄉建設做得更好。她舉例，新北市民最缺的是停車場，因此將板橋區忠孝國中地下停車場納進前瞻基礎建設，立委羅致政張宏陸替板橋爭取十二億元預算，「地方有什麼需要就投入必要預算」。

她說，剛當總統時，瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）世界競爭力評比，基礎建設預算台灣排名十九，現在第十二名，進步看得見，政府願意投入基礎建設、公共建設，就會讓國家發展更快，基礎建設做好，經濟就會有更好發展，國家經濟主體規模更大。

「我要強調沒有債留子孫。」蔡英文表示，前任馬總統還有前前任，他們執政留下來的債務，大概增加一兆四千億到一兆七千億元，她做到現在只增加四千多億而已，也包括疫情期間特別預算八千億，疫後照顧大家又多了四千億，加起來一兆兩千億特別預算來因應疫情，即便這麼多預算增加，但國家債務淨增僅四千億元，我國財政績效在國際評等一直是前幾名，今年ＩＭＤ世界競爭力「財政情勢」排比，台灣是世界第六。

根據審計部公布的資料，截至去年底止政府債務未償餘額五兆六千九百九十七億餘元，蔡英文「沒有債留子孫」之說引起熱議，有網友直呼「審計部直接打臉」。

國民黨新北市議員葉元之表示，蔡沒提到未償還債務，只說淨增加，就是話術，而把停車場功勞做給兩位立委，證明是選舉包裝，把納稅人的錢變成民進黨立委文宣，「不要再騙了」。

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