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新聞眼／總統大選前哨戰 非綠整合勝選啟示

聯合報／ 本報記者簡慧珍劉明岩
彰化縣北斗鎮鎮長補選，最後顏宏霖大勝，一揭非綠聯盟整合才有可能勝選的啟示。本報資料照片
彰化縣北斗鎮鎮長補選，最後顏宏霖大勝，一揭非綠聯盟整合才有可能勝選的啟示。本報資料照片

彰化縣北斗鎮只有3萬多人，鎮長補選宛如明年總統大選前哨戰，選前總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德率府院黨大軍壓境，鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲先後為無黨籍顏宏霖站台，國民黨也未推人選，最後顏宏霖大勝，也一揭非綠聯盟整合才有可能勝選的啟示。

北斗鎮長補選有5人參選，實際上是3強相爭，民進黨提名前議員江熊一楓、代夫出征的前鎮長楊麗香與3度參選的顏宏霖，楊、顏過去與綠營交好，但國民黨這次沒提名人選，加上北斗是藍營謝衣鳯、議長謝典林家族基地，藍營樁腳暗助顏宏霖，選情很複雜。

民進黨大軍壓境，但江熊一楓去年在議員選舉種下恩怨，黨內無法整合，加上中央執政不佳，綠營大咖助陣難挽頹勢；無法延續南投立委補選勝選氣勢，對綠營是一大挫折。楊麗香與丈夫李玄在、公公李順銘3人擔任北斗鎮長13年，基層經營扎實，但無法擺脫「李家王朝」標籤敗北。

小鎮選舉最大的啟示，在於非綠陣營競合。挺郭立場鮮明的謝典林，先排郭台銘為顏宏霖站台，柯文哲透過支持者牽線挺顏，站台時還跟謝典林同框，謝間接促成「郭柯合作」，但國民黨總統參選人侯友宜未亮相，引起政壇關注。

非綠聯盟團結打贏這一仗，但郭台銘恭喜顏宏霖勝選之餘，也強調「如果過去選黨總讓你失望，就請大家投給最有料的候選人」，還說將秉持自己的信念與價值繼續前進等語，都耐人尋味；若總統大選「非綠」誰也不相讓，只會讓綠營坐收漁翁之利。

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