彰化北斗鎮長補選 無黨顏宏霖勝出

彰化縣北斗鎮長補選被視為2024總統大選前哨戰，競爭激烈，選舉結果昨傍晚揭曉，獲得鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲力挺的無黨籍候選人顏宏霖以5697票勝選，中斷北斗李家執政13年，也擊敗傾全黨之力輔選的民進黨候選人江熊一楓。

昨天雨勢影響補選投票熱度，投票率47.92%，低於原本預期的5成；各候選人得票數分別為1號司法正義黨洪參民287票、2號民進黨江熊一楓2523票、3號無黨籍楊麗香4266票、4號無黨籍顏宏霖5697票、5號無黨籍林政興90票。

顏宏霖傍晚宣布當選，競總鞭砲齊鳴，「恭喜顏鎮長」道賀聲不絕於耳，顏說，選舉期間他一步一腳印，踏踏實實做事，歷經1800多天的準備和請益，得到各方給他的建議和看法，要找回北斗的榮耀、尊嚴和發展；也感謝郭台銘、柯文哲幫忙，他是無黨無派，只要願意對北斗鎮好，他一定會支持。

郭台銘昨也在臉書表示，無黨籍的顏宏霖突破政黨重圍，獲得在地鄉親的信任與託付，相信是顏宏霖對在地美食、農產與行銷的熱情，真真實實地感動了選民。「我也向大家強調，如果過去選黨總讓你失望，就請大家投給最有料的候選人」。因為政治理應為經濟服務，台灣不再需要虛耗對立的意識形態，而是需要專業為民服務的政治家。

郭台銘表示，維護和平、創造繁榮、堅守清廉，讓日子過得更好，這就是主流民意大聯盟。「我也將秉持自己的信念與價值，繼續前進」。

江熊一楓在開票後約半小時，自行宣布敗選。她說，從蔡英文總統、賴清德副總統，大家都幫忙她，都已經盡力了，這場被說成2024總統和立委的前哨戰，北斗贏就贏，但從開票結果來看，基層需要加倍努力。

補選起因是前鎮長李玄在因案判刑遭解職，李妻、前鎮長楊麗香代夫出征，號召延續李玄在的建設理念；選前楊與部分鎮代、里長鬧得不愉快，被對手貼上「李家王朝」標籤，李玄在父親李順銘也當過鎮長，一家父子、媳婦輪流當，殺傷力頗大；楊也未能打破北斗鎮前鎮長回鍋從未當選的魔咒。

楊麗香表示，返鄉投票的年輕人不多，輸贏應該不是在柯文哲或郭台銘助選，這是顏宏霖第三次參選，應該有5年多準備，雖然她有政績，但北斗鄉親大概希望換人做看看也好。