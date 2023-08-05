發文賀顏宏霖勝選 郭台銘：如果選黨總會失望 請投最有料候選人

彰化縣北斗鎮長補選，縣議會議長謝典林力挺無黨籍的顏宏霖，並邀請鴻海創辦人郭台銘助選，今選舉結果揭曉，由顏宏霖勝選。郭台銘今在臉書發文表示，恭喜無黨無派堅持信念的顏宏霖當選，郭並說「如果過去選黨總讓你失望，就請大家投給最有料的候選人。」強調顏當選就是主流民意大聯盟。

郭台銘貼文中指出，在美國聽到好消息，北斗鎮長補選中，無黨籍的顏宏霖突破政黨重圍，獲得5697位在地鄉親的信任與託付，他相信是顏宏霖對在地美食、農產與行銷的熱情，真真實實地感動了選民。

郭台銘表示，上次前往北斗後他也向大家強調，如果過去選黨總讓大家失望，就請大家投給最有料的候選人，因為政治理應為經濟服務，台灣不再需要虛耗對立的意識形態，而是需要專業為民服務的政治家。

郭台銘說，這一次北斗鄉親確實驗證了價值，展現了民意的堅實力量，維護和平、創造繁榮、堅守清廉，讓日子過得更好，這就是主流民意大聯盟，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。他也將秉持自己的信念與價值，繼續前進。