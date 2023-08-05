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發文賀顏宏霖勝選 郭台銘：如果選黨總會失望 請投最有料候選人

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘在臉書發文恭喜無黨籍的顏宏霖當選彰化縣北斗鎮長，郭台銘並強調顏當選就是主流民意大聯盟。圖／取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘在臉書發文恭喜無黨籍的顏宏霖當選彰化縣北斗鎮長，郭台銘並強調顏當選就是主流民意大聯盟。圖／取自郭台銘臉書

彰化縣北斗鎮長補選，縣議會議長謝典林力挺無黨籍的顏宏霖，並邀請鴻海創辦人郭台銘助選，今選舉結果揭曉，由顏宏霖勝選。郭台銘今在臉書發文表示，恭喜無黨無派堅持信念的顏宏霖當選，郭並說「如果過去選黨總讓你失望，就請大家投給最有料的候選人。」強調顏當選就是主流民意大聯盟。

郭台銘貼文中指出，在美國聽到好消息，北斗鎮長補選中，無黨籍的顏宏霖突破政黨重圍，獲得5697位在地鄉親的信任與託付，他相信是顏宏霖對在地美食、農產與行銷的熱情，真真實實地感動了選民。

郭台銘表示，上次前往北斗後他也向大家強調，如果過去選黨總讓大家失望，就請大家投給最有料的候選人，因為政治理應為經濟服務，台灣不再需要虛耗對立的意識形態，而是需要專業為民服務的政治家。

郭台銘說，這一次北斗鄉親確實驗證了價值，展現了民意的堅實力量，維護和平、創造繁榮、堅守清廉，讓日子過得更好，這就是主流民意大聯盟，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。他也將秉持自己的信念與價值，繼續前進。

郭台銘 顏宏霖 謝典林

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