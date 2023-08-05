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回批馬英九 總統府：蔡政府財政表現獲國際肯定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府回批馬英九表示，蔡政府財政表現獲國際肯定。本報系資料照
總統府回批馬英九表示，蔡政府財政表現獲國際肯定。本報系資料照

馬英九基金會執行長蕭旭岑下午表示，蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫等，舉債20年最高，還想用話術把債務責任推給馬前總統，違反民間認知，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。總統府發言人林聿禪今天表示，數字會說話，蔡政府執政後，政府償債能力到公共支出更多、建設更新、福利更多，負債卻更少，國家財政表現獲國際肯定。

林聿禪指出，對照曾被國際知名刊物「經濟學人」標籤經濟能力為「Bumbler」的馬政府，高下立判。林聿禪說，這一切都是全體國人七年來的共同努力，馬英九基金會的無端抹殺，對國人不公平，也有失曾任國家元首的高度。

林聿禪表示，從前幾任總統執政時期所增加的長期債務來看，前總統怎水扁執政時期是1兆4923億元；馬前總統執政時期是1兆7344億元；到蔡總統執政，截至112年7月底則只有4350億元，是歷任最低。平均每年淨增加數也從陳水扁的1865億元、馬英九的2168億元，到蔡總統時期下降到僅607億元。以長期債務比率來看，從2016年的33%下降到2023年7月的27%，明顯逐年下降。而若是不計入防疫特別預算，蔡總統執政時期的債務甚至可再減少2015億元。

林聿禪說，台灣的經濟、財政表現有目共睹，更連年受到國際肯定，除了三大信評機構調升我國信評、給予正向評價，瑞士洛桑管理學院(IMD)「2023年世界競爭力年報」指出，台灣在64個受評比經濟體中躍升第6名，「財政情勢」更從第10名大幅進步到第6名，顯示政府穩健落實台灣的財政健全，「難不成國際評比會說謊？」

林聿禪表示，蔡英文總統執政下的政府是負責任的政府，透過多項投資、建設讓經濟穩步成長，再透過經濟成長的果實，照顧台灣人民。政府會繼續努力，穩健國家財政，持續帶領台灣向前邁進。

馬英九 債務 蔡英文 蕭旭岑

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