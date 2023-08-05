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彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

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北斗鎮長補選無黨籍顏宏霖勝出 當選感言謝郭柯透玄機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮長補選，無黨籍顏宏霖以5697票贏得勝選。記者簡慧珍。攝影
彰化縣北斗鎮長補選，無黨籍顏宏霖以5697票贏得勝選。記者簡慧珍。攝影

彰化縣北斗鎮長補選結果今天揭曉，4號候選人顏宏霖以5697票贏得勝選，傍晚競選總部鞭炮齊鳴，「恭喜顏鎮長」道賀聲不絕於耳，他高興的說，將以北斗鎮民為最為福祉為念，全力爭取北斗軟硬體建設，開創北斗新格局。

北斗鎮長補選開票不到一個半小時，5名候選人得票數如下：1號洪参民287票、2號江熊一楓2523票、3號楊麗香4266票、4號顏宏霖5697票、5號林政興90，投票率47.92%。

顏宏霖發表當選感言，透露許多選舉地方勢力整合的玄機。他表示，得票數5千多票代表北斗鎮鄉親對他的高度期待，競選期間他感謝鎮民代表會主席陳世凱、北斗鎮里長聯誼會許明圖和許多鄰里長對他的支持，也感謝家族、競選團隊的幫忙及3萬3千多名北斗鎮民的期待。

顏宏霖說，選舉期間他一步一腳印，踏踏實實做事，歷經1800多天的準備和請益，得到各方給他的建議和看法，要找回北斗的榮耀、北斗的尊嚴和北斗的發展，過去這段時間他也非常感謝鴻海創辦人郭台銘、台灣民進黨主席柯文哲幫忙，他是無黨無派，只要願意對北斗鎮好，他一定會支持。

顏宏霖

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