北斗鎮長補選顏宏霖勝出 謝典林歸功在野勢力完成整合

彰化縣北斗鎮長補選，縣議會議長謝典林力挺無黨籍的顏宏霖，並邀請鴻海創辦人郭台銘助選，今天選舉結果揭曉，由顏宏霖勝選。謝典林隨即在臉書發文「民進黨定於一尊，多組在野挑戰勢力，最後一刻完成整合。我說的是這次北斗鎮長補選，恭喜北斗鎮長，顏宏霖」！

北斗鎮長補選五名候選人，除民進黨提名前縣議員江熊一楓、司法正義黨洪參民外，其餘三人均是無黨籍，包括北斗國中榮譽家長會長顏宏霖、前鎮長楊麗香及獸醫師林政興。國民黨雖然沒有提名人選，卻暗助顏宏霖，尤其北斗也是藍營立委謝衣鳯、議長謝典林家族的基地，都表態支持。

北斗鎮長補選期間，在地方信仰中心奠安宮舉辦了「全國商圈嘉年華會」活動，為總統參選人搭起政治舞台，賴清德、郭台銘、柯文哲也都到場，並各自做了政治宣示，被喻為2024年總統大選前哨戰，吸引全國目光。

綠營由總統蔡英文、總統參選人賴清德帶領的綠營輔選大軍壓境；挺郭台銘立場鮮明的縣議會議長謝典林，還安排郭台銘為顏宏霖站台，柯文哲則是顏宏霖支持者居間牽線邀請，希望能得到年輕柯粉的支持，謝典林當時與柯文哲同框，巧合的是，謝典林隔天宣布退出國民黨，間接促成「郭柯合」，引起政壇關注。

反觀，國民黨雖然暗助顏宏霖，但總統參選人侯友宜卻未安排相關行程，彷彿被邊緣化。不過，非綠聯盟的整合，成功讓無黨籍候選人顏宏霖勝出，也給了非綠陣營整合才有勝選可能的啟示。