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副總統龍山寺參拜：持續落實打擊「黑金槍毒詐」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。本報系資料照
副總統賴清德。本報系資料照

賴清德副總統今天上午出席「艋舺龍山寺觀世音菩薩成道紀念典禮」時表示，將秉持觀音菩薩聞聲救苦的精神，率領政府團隊推動建設，造福民眾，讓國人同胞在和諧安樂的社會生活，並持續落實打擊「黑金槍毒詐」，讓國人同胞在和諧安樂的社會生活，讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以得到幸福，弱勢者可以得到照顧。

賴清德指出，今天是觀音菩薩成道紀念日，很高興來到龍山寺參拜，恭祝觀音菩薩神威顯赫、香火鼎盛，並祈求保佑台灣風調雨順、國泰平安；台北市四時無災，八節有慶，所有善男信女闔家平安。

賴清德說，2016年台南發生大地震，龍山寺在董事長黃書瑋帶領下，馬上捐贈3000萬元給台南市做為震災重建之用，幫助台南市度過難關，他要表達感謝之意，龍山寺不僅是台灣的信仰中心，也是公益慈善的化身。

賴清德表示，龍山寺興建於1738年，300多年來，見證了大台北地區的歷史。尤其1884年法國軍隊占據基隆，民眾以龍山寺的大印行文官署，並且組織民兵協助官兵打敗法軍隊，就可知道龍山寺在台灣的重要性，無論是有形的建築或無形的歷史及宗教文化，都是台灣無法取代的珍貴資產。因此，在他擔任行政院長時，與當時文化部鄭麗君部長將龍山寺由市定古蹟升格為國定古蹟，表達對龍山寺的謝意與敬意。

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