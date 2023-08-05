蔡總統稱沒債留子孫 網友酸：審計部5兆債務直接打臉

蔡英文總統今天上午分別到板橋接雲寺與慈惠宮參香，其中致詞提到「沒債留子孫」、任內主債務淨增4千多億，引發網友熱烈討論。有人說「審計部5兆直接打臉」、「我笑民進黨特別預算不敢拿出來說」，也有人說，「蔡英文說政府不再借錢，負責任、有財政紀律；根本就是透過特別預算規避舉債上限來美化財政、粉飾太平」。

蔡英文今說，要強調沒有債留子孫，前總統馬英九及前前任總統陳水扁分別八年執政留下的債務大概是1兆4千億及1兆7千億，她做到現在增加到4千多億而已，這也包括疫情期間的特別預算，要投資、要經濟成長，才有更多錢來照顧大家。

不過，根據審計部公布最新資料，截至2022年底止，蔡政府的債務未償餘額已達5兆6997億餘元。蔡英文一席話也引發討論，有網友表示，「審計部直接打臉」、「請馬總統及蔡英文總統，看他們將錢用到哪裡，都詳細列出來，讓人民看看就知道了。用錢用多少都不是重點，想當初，蔣經國前總統10大建設也花不少錢，但他是花在利國利民的重大建設，才有今天的台灣」、「我笑民進黨特別預算不敢拿出來說」。

也有人說，「帳面上看來績效優異，其實根本是透過特別預算作假帳出來的，蔡英文說政府不再借錢，根本就是透過特別預算規避舉債上限來美化財政、粉飾太平。蔡政府7年特別預算總額超過2兆，已是馬、扁政府時期總和2倍」。