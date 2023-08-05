蔡總統稱沒債留子孫 葉元之：把納稅錢變選舉經費、民進黨文宣費

蔡英文總統今天到新北市板橋接雲寺參香，致詞時提到前瞻基礎建設及自己任內主債務只增4千億，「沒有債留子孫」，引發熱議。新北市議員葉元之表示，蔡英文實際上是話術，且「地方申請一個停車場，就說是民進黨立委的功勞，把納稅人的錢變選舉經費、變民進黨立委的文宣費用」。

蔡英文舉例板橋區忠孝國中地下停車場，表示新北市民最缺的就是停車場，因此將其納進前瞻基礎建設，立委羅致政與張宏陸替板橋爭取12億預算 ，新北市基礎建設很多都在進行中，「地方有什麼需要，就投入必要預算」。

「根本在唬爛！」葉元之表示，蔡英文沒有提到還有未償還債務5兆多，只說蔡政府淨增加4千億，「實際上是讓債務擴大，是話術」，且忠孝國中地下停車場，就是一副把球做給羅致政、張宏陸兩位立委，「證明就是選舉包裝」。

葉元之表示，「新北市還有十幾座停車場正在為何不核下來？不要再騙了！就是在玩數字遊戲。」新北交通局目前還有申請中的停車場，約有一百多億，且台中也是申請捷運，卡了五年多都不核定下來，但高雄隨便就有。

葉元之強調，地方申請一個停車場，就說是民進黨立委的功勞，根本把納稅人的錢變選舉經費、變民進黨立委的文宣費用，「難道沒有他們倆就停車場不蓋？」