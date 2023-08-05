陳建仁：有自由民主 台灣經濟發展越來越好

行政院長陳建仁今出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人前進」紀錄片發表會，致詞表示有自由、有民主以後，台灣的經濟發展越來越好。

陳建仁說，他前幾天去淡水國小，杜聰明先生的基金會發表一本叫「一代醫人杜聰明」的漫畫書，杜聰明是台灣第一位醫學博士，也是台大醫學院的院長，推動醫學的教育，讓台灣人身體越來越健康，心理越來越健康。

陳建仁提到，杜聰明先生說，下醫醫病，中醫醫人，上醫醫國，從為醫學促進的角度、為文化進步的角度，都想讓台灣越來越健康，越來越可以在全世界做出貢獻。

陳建仁表示，台灣文化學會、台灣民報在日據時代這個權威的時代，真的很困難，但是做得很好，帶動社會運動，為了讓台灣民眾做主體，建築台灣的自由民主，世界大戰之後，也看到台灣進入威權時代，有很多悲慘的故事，自由民主的前途有很多民主的前輩努力打拚。美麗島事件就是一個很好的案例，另外是520農民運動，這都是台灣人一代過一代，一棒接一棒，爭取台灣的自由民主法治，這是相當重要。

陳建仁強調，如果根據英國經濟學人發表的2022民主指標，台灣在167個國家、地區中排名第十，是亞洲的第一名，這就是每個人希望台灣越來越好，可以變成自由民主的國家，所以面對到威權的要脅時，大家就要團結，台灣才會越來越好。

陳建仁表示，當初有日治時代的治警事件，戒嚴時也沒有言論、集會結社的自由，但是大家努力打拚，終於讓台灣有自由民主，自由的發展在全世界，是亞洲排名最好的國家，要疼惜這個機會，讓台灣越來越好，要疼惜這個機會，讓台灣的人權發展越來越好，也要讓受難者可以得到平復、療癒創傷，這是政府努力打拚，希望可以有轉型正義的實踐。

陳建仁指出，有自由、有民主以後，台灣的經濟發展越來越好，根據IMD世界競爭力，台灣每年在進步，現在已是全世界第六名的國家，所以如果有自由、民主、法治、多元開放，經濟就會自由，自然經濟就會很好的發展，這也是大家要一起努力，疼惜得來不易的自由、民主、法治跟人權。

陳建仁最後說，感謝歷代爭取自由民主的前輩，他們拋頭顱灑熱血，所做出來的貢獻，確實是台灣的福氣，這一代的人應該更努力爭取台灣更好的自由、民主、法治還有人權的保障，讓台灣能夠成為亞洲人權的燈塔。

總統府秘書長林佳龍致詞則表示，回顧蔣渭水指出的台灣人作為世界人的責任，現在的台灣已擁有得來不易的民主自由，更要打造民主基礎之上理想的社會面貌，而必在台灣下一個百年，不只要心繫蔣渭水的關懷，努力建立台灣社會健康的政治文化，更要守護和延續民主，不走回頭路。帶著尊重、包容和開放的心胸，能夠踏上國際舞台和其他理念相近的夥伴自信互動，對世界文明做出貢獻，民主台灣能夠與世界同行。