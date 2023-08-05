蔡總統：前瞻打基礎經濟穩健成長 「台灣已成世界關鍵字」

前瞻基礎建設近來成為朝野政治攻防戰場，蔡英文總統今天上午以以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第43屆年會」致詞時表示，過去7年多來，台灣在各方面，都有進步與改變，包括國機國造和國艦國造，陸續展現成果；前瞻基礎建設計畫也為台灣這幾年的發展，打下扎實的基礎，能夠有能力因應百年大旱，也在3年多的疫情中，站穩腳步，讓台灣經濟依然穩健成長。

蔡總統指出，北美洲台灣人教授協會回台灣舉辦年會，符合今年主題「Taiwan Matters」，台灣已經成為世界的關鍵字。面對快速變動的國際情勢，台灣人民展現對民主、自由的堅持，國際社會對台灣的支持也越來越強大。

蔡總統說，政府努力調整台灣的經貿體質，不論是半導體、資通訊產業、精密機械，或者是再生能源、生技醫療，甚至是最近的AI產業，台灣都在世界上占有一席之地，並且持續提升競爭力。今年6月，台美21世紀貿易倡議的首批協定已經完成簽署，並且在7月底，由立法院通過，這代表台美經貿關係邁向新的里程碑，也為台灣未來，和其他主要貿易國家洽簽貿易協定，跨出了重要的一步。

蔡總統表示，台灣正走在一條正確的道路上，相信透過今年的年會，大家對台灣未來的發展，一定會有許多深入的討論，也再次感謝大家對台灣的付出，不論彼此身在何處，對台灣的關懷和支持都一樣。