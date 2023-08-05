侯柯同台笑開懷 「這麼認真喔？」「好習慣啦！」
台灣文化協會上午舉辦成立百年紀念「台灣人前進」紀錄片發表會，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都受邀出席，兩人座位在隔壁，互動熱絡。
活動上午十點開始，柯文哲先進場，坐下後開始修改講稿，兩分鐘後侯友宜抵達，工作人員引導坐在柯文哲旁邊，侯迅速入座和柯握手問候，才想起還有很多人還沒打招呼，又立刻起身逐一握手，才再度坐回柯文哲身旁。
侯一坐下問柯「這麼認真喔？」柯說，「好習慣啦」，侯說，「好習慣，你好學生！」柯重複一次，「好學生...，我稿子都自己寫的！」侯大笑後，攝影問兩人剛剛兩人有握過手嗎？要在握一次嗎？兩人才再握一次，讓攝影拍照。
隨後行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦抵達，才陸續向侯、柯兩人握手入座。
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