前鎮漁港話題關鍵領袖TOP 10是誰？「黃捷、徐巧芯、蘇貞昌」等人上榜！

image source：FB／黃捷、徐巧芯、蘇貞昌

文／陳宣懿

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，結果獲得行政院高達81億元補助，引起網友熱議。對於台北市議員徐巧芯臉書批評「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？」，台北市議員許淑華8月4日開嗆，連高雄市前市長韓國瑜任內的海洋局，都強調前鎮漁港有此需求，但大聲嚷嚷的是反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人。徐巧芯8月4日發文回擊，台北市前瞻計畫分配全國最低，比高雄少一千多億，照理來說台北市的民代不分藍綠，都要發聲為台北爭取更多，但許淑華卻完全不敢吭聲，害反過來罵替台北市抱屈的人，這到底哪門子的台北市議員啊？

前鎮漁港補助3千萬變81億惹議 陳其邁回擊「北部捷運拿6775億」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/28～2023/08/03）統計調查，光一週前鎮漁港就累積6萬多筆聲量。前鎮漁港改建高雄申請3000萬補助，中央給了81億，7月30日開始引起網友熱議。對此，漁業署回應，「符合產業與地方期待。」相關話題聲量最高點出現在8月3日，共2萬7,382筆討論。高雄市長陳其邁再談前鎮漁港震怒，反指大台北都會區已拿6,775億捷運補助。另外聲量第二高點出現在8月2日，共2萬2,997筆討論。對於蘇貞昌指控批評者「吃米不知米價，吃魚不准修漁港」，對此，徐巧芯發文回嗆，「蘇貞昌說有吃魚的都不可以批評前鎮漁港，那難道有聽音樂的都不能批評北流？」

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藍綠前瞻經費攻防 關鍵領袖黃捷、徐巧芯、蘇貞昌上榜

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/28～2023/08/03）統計調查，近一週前鎮漁港補助爭議延燒，相關話題關鍵領袖第一名是高雄市議員黃捷，他在臉書發布兩篇文章表態支持高雄漁港一案，共獲得1,731筆回文數以及2萬3,727筆按讚數。第二名關鍵領袖則是徐巧芯，兩篇文分別質疑「前鎮漁港預算足足擴編了270倍」、「行政院前院長蘇貞昌高雄大撒幣」共獲得3,504筆回文數以及1萬2,420筆按讚數。第三名關鍵領袖是蘇貞昌，他發布1篇貼文附上影音，共獲得937筆回文數以及1萬159筆按讚數。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月28日至2023年08月03日。