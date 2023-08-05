【專家之眼】黃光國離世，台灣少了位敢講真話的大學者

聽聞台大心理系名譽教授黃光國離世，非常震驚與不捨，因為最近常向他請益，還努力拜讀其最新巨著《宋明理學的科學詮釋》，打算讀完後再好好討教一番，可惜這個願望不可能實現了。

黃老師不僅學問淵博，著作等身，出身也相當傳奇。其父黃子正，曾在滿洲國擔任皇帝溥儀的御醫，獨子取名為「光國」，因為他出生於1945年，正是台灣光復、回歸祖國的那一年。黃光國老師有阿拉伯人的血統，從五官即可明顯看得出來，因為宋元時期就有阿拉伯人到泉州做生意。但他認為，血統的意義不大，文化認同才是最重要的。

從台灣如今的政治氣氛來看，黃光國提出的「文化中國」，尤其是主張兩岸應該共同建構文化中國的理念，似乎相當政治不正確，可是若從歷史的脈絡看，台灣保存了中華文化的精髓，不僅不應在復興中華文化的道路上缺席，更有資格扮演舉足輕重的角色。可惜這樣的優勢逐漸喪失，而台灣唯美國馬首是瞻，甘心被當棋子，任其予取予求，甚至走向戰爭的邊緣，黃老師更經常投書批判。

值得一提的是，黃光國成立中華本土社會科學會，可謂真正推動本土化、追求台灣主體性的千秋大業。他說，中國自1905年之後的學術研究都是西方式的，可是我們並沒有真的了解西方，而五四運動的三大主張：提倡達爾文主義、德先生（民主）與賽先生（科學），以及打倒孔家店，對傳統衝擊甚大，文革更是用不懂的（馬克思主義）打不懂的（儒家思想）。

對於所謂「吃人的禮教」締造者朱熹，黃光國極為推崇。他認為朱是繼孔子之後的第二位聖人，其地位堪比基督教世界的奧古斯汀。因為朱熹整理了儒家的天道觀、關係論、心性論與修養論，發展出內容一致、前後一貫的思想體系，濃縮在論語、大學、中庸、孟子當中，成為元朝之後科舉必讀的四書。

黃光國認為，後世對朱熹的批評往往失之偏頗，最大的罩門之一，就是不懂易經。知識份子對於傳統與西方的雙重誤解，衍生了許多後遺症，包括台灣教育改革的問題。他說，台灣的教改是「缺德的教改」。確實，類似以前《公民與道德》、《生活與倫理》的課程已付之闕如，我們的核心價值流失，才是最大的危機。

為此，他潛心研究易經，並且利用疫情期間，完成了《宋明理學的科學詮釋》。他對這本著作相當自豪，而且認為對岸的領導們也應該好好研讀，以重建自己文化價值的信心。

黃老師一生孜孜不倦地做學問、寫書，過世前都還在進行另一本研究儒家思想的著作。他從不用手機，因為不喜歡頻繁地被打擾。或許因為能這樣保持清靜，所以即使退休後，學術著作仍源源不絕吧？

每次聽黃老師分析局勢，總覺得台灣越來越像個狹隘的島國，把自己關在一個自我想像的空間當中，顧影自憐。如今，我們少了一位思慮清楚、知識淵博又有批判性、敢講真話的大學者，未來的台灣，能否走出黃老師所言「自我殖民的困境」，還是繼續封閉自戀下去呢？