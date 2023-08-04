日本前首相麻生太郎8月7日訪台 會見蔡總統、賴副總統

外交部今天表示，日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎偕鈴木馨祐眾議員及中西健治眾議員等人，將於8月7日到9日訪台。

外交部指出，麻生太郎一行人來台期間，除參加凱達格蘭論壇並擔任專題演講貴賓外，也會會見總統蔡英文和副總統賴清德副、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安；並前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，麻生太郎曾任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距上次率團訪台參加我國建國百年國慶已相隔12年，外交部歡迎，並感謝麻生太郎以實際行動支持台灣。

外交部指出，麻生太郎來訪除彰顯台日間的堅實友誼外，也進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。