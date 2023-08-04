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民眾黨團指政府能源政策跳票、進度卡關 阻礙能源轉型

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨團上午舉行「能源轉型進度卡關，民進黨能源政策跳票」記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）呼籲應加速建置多元電力系統。 記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨團上午舉行「能源轉型進度卡關，民進黨能源政策跳票」記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）呼籲應加速建置多元電力系統。 記者曾吉松／攝影

民眾黨團今天舉行記者會，指民進黨能源政策跳票，能源轉型進度卡關。要求執政黨別再透過虛假數字，形塑能源轉型順利的假象；民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，離岸風電工程截至2022年底進度僅33.6％，執行率低落，較原規劃完工期限落後3年，海洋2期計畫採購案截至2022年底止，預算執行率僅26.81％，同樣嚴重落後。

邱臣遠指出，光電、漁電共生、離岸風電及天然氣儲槽「全數未達標」，光電達成率雖稍高，卻陷黑金弊案和官商勾結，台南88槍案凸顯黑道介入的嚴重性，2021至2022年總計有60起綠能行賄案，「綠電之惡」罄竹難書，踐踏社會正義，阻礙能源轉型。

邱臣遠表示，台灣電力消費以工業部門為大宗，產業升級與能源政策密不可分，但能源逾97％仰賴進口，價格易受國際市場影響，呼籲加速建置多元電力系統，並提出六大能源主張。

邱臣遠指出，六大能源主張包括「能源轉型、氣候淨零是以人為本的社會轉型」、「降低化石燃料補貼，消除對電力、油氣、水等市場價格的不當干預」、「導入碳定價，公私協力帶動產業低碳轉型」、「建立共同分潤機制，分享轉型紅利」、「搭配分散式能源，建置多元電力系統」、「盤點新能源發展重點，建立符合淨零轉型的土地管理制度」，政府應在穩定供電基礎之上，維護能源氣候轉型的正義。

民眾黨立院黨團副總召賴香伶指出，根據農委會2017至2021年間的農地盤查結果，我國可供糧食生產的土地面積介於68萬至71萬多公頃之間，未達原先設定糧食生產自給所需面積，經濟部能源局又將農委會長年推廣農民轉作具進口替代、外銷潛力作物的部分農地劃為光電專區，台灣糧食用地已經不足，此舉恐引發糧食安全隱憂，呼籲政府推動綠能時，不能忽視糧食生產的重要性。

賴香伶表示，近年台灣發生的大規模停電，不只是電力產能問題，更是管理問題的展現，政府應全面調整與改革能源供應體系，建置多元化電力供應系統，並發展智慧電網與儲能系統。台灣電業法修法逾6年，尚未依法設立電業管制機關，嚴重影響民眾用電權益，必須盡速考慮設立。

邱臣遠 民眾黨 賴香伶

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