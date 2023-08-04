每人領800！四叉貓爆民眾黨慶發走路工 志工澄清：補助青旅住宿費

網紅「四叉貓」今天在臉書發文指出，民眾黨8月5日晚間在台中舉辦黨慶快閃活動，參加者每人可以800元。消息一出不少網友留言，有人酸「八百壯士」，也有人說「快來台北舉辦，我也要800」。對此，民眾黨志工幹部鍾昀哲發出聲明澄清，此為體恤志工辛勞，補助全程幫忙的幹部及志工住宿青年旅社一晚費用，後續若有不實影射，不排除提告。

民眾黨本周日將在台中國際展覽館舉辦創黨4周年黨慶。 四叉貓今天在臉書爆料，民眾黨本周六在台中舉辦快閃活動，時間為5日晚上19點30～40分，地點包括台中市政府旗桿下、一中街（尊賢街／育才南街口）、綠園道（公益路／中興街口／7-11對面市民廣場人行道）、大甲鎮瀾宮廟口、員林火車站，參加者每人補助800元。」

對此，民眾黨志工幹部鍾昀哲發出聲明澄清，8月6號為民眾黨黨慶，因熱心志工會於活動前一天即前往台中幫忙，體恤大家辛勞，才補助全程幫忙的幹部及志工住宿青年旅社一晚的費用。

聲明指出，該發文出自於內部幹部群組，不僅遭流出更被惡意曲解為徵求走路工，盼社會大眾及媒體朋友理解事情原貌並理性討論，若後續還有不實影射，不排除提告以正視聽。