批特別預算常態化、多舉債 藍：蔡政府史上最會亂花錢

審計部日前發表中央政府總決算報告，國民黨立法院黨團今表示，蔡英文政府任內提出十多項特別預算、舉債超過兩兆元，將特別預算常態化，不僅債留子孫，預算分配還對藍、綠大小眼。國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，「預算法」明定只有特殊情況可用特別預算，且疫情時候大筆預算也沒見到效果，蔡政府是史上最會亂花錢的政府。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。國民黨立委賴士葆指出，特別預算僅在國防緊急設施、戰爭、經濟重大變故、重大災變以及不定期或數年一次的重大政事可使用，但民進黨政府行政獨大、上下其手，造成債留子孫、曾孫。

賴士葆批評，根據財政部的國債鐘資料，2016年六月台灣每一個人負債23.1萬元，今年五月，包括剛出生的小孩，台灣每一個人要負債27.2萬元，民進黨弔詭、矛盾的地方是，選舉時不斷說自己財務很好、稅收超徵，但若財務好，為何還要連年舉債？道理在哪裡？

賴士葆也說，蔡政府對地方補助藍、綠大小眼，路人皆知，例如台中市藍線捷運，台中市前市長胡志強要藍線經過台灣大道，下任市長林佳龍改將捷運經過沙鹿，結果預算暴增，而現任市長盧秀燕路線重新拉直、獲交通部同意，但在行政院前院長蘇貞昌那擺了半年以上、不核就是不核。

賴士葆指出，民進黨政府預算也大喇喇獨厚高雄市長陳其邁，一攤下來就是獨厚高雄台南、獨薄雙北台中，連舉債還要大小眼，這些錢不是民進黨的，是納稅人的錢。

曾銘宗則指出，民進黨政府用了十多項特別預算，高達2兆4966億，不僅是史上最會亂花錢，民進黨還自稱財務年年有賸餘，根本是標準的做假帳、做假新聞，因為民進黨都只算一般預算，對於另外一半的特別預算，一句話都不坑聲，是詐騙政府，要求民進黨把特別預算都花去哪裡，應該說清楚。