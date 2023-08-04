【即時短評】中捷藍線卡了誰？ 政治人物應慎辨

台中捷運藍線為什麼會拖這麼久無法興建，執政黨有沒有刻意卡台中市長盧秀燕，這幾日隨著前瞻預算分配是否公允，呈現的儼然就是一場政治攻防，但是政治人物別忘了，再怎麼樣的理由都不能阻止市民期待藍線的渴望，地方建設攸關全民福祉，熟重熟輕，應該慎辨。

在網路上鍵入「陳水扁 三個第三」關鍵字，可以找到總統府網頁2007年6月1日前總統陳水扁在總統府接見台中市長胡志強的記錄，內容是陳水扁關心他在2000年總統大選提出中部地區「三個第三」的政見的執行情形，包括第三個國際機場、第三個科學園區、第三個院轄市。他希望，為了拉近城鄉距離與促進區域平衡發展，如何在他任期的最後一年進一步落實，是他施政的當務之急。

台中有今日的發展，和陳水扁競選總統時提出台中市三個第三的政見有關。他上任後，任期幾乎與台中市長胡志強重疊，兩人雖黨籍不同，但顯然他沒有黨派之見，依然照著自己提出的政見走，甚至在第二任任期結束前，還特別召見胡，關心推動情形，並做出台中都會區升格應經由朝野協商，盡快進行討論，以及水湳機場開發案應秉持「立即搬遷，儘速開放」原則的5項指示。

捷運藍線遲未得中央拍板，執政黨提出兩大理由，一是路線更動導致經費提高，一是沙鹿站旁疑有特定政治人物的土地，地方有不同意見。雖然，看似停下該案有理，但以一個攸關大城市的重大交通建設而言，會只因一個站疑有某一個人的土地就此不興建，也令人費解。因為若是其土地持有沒有問題，又有何阻擋之理？

若問經費是否合理，只要依徵收地價、施工成本計算也都並不難，仍可以估算出一個合理價格，這也絕不是案子應該擱著不理的道理。

重大建設攸關每一位市民的行的便利，甚至是市民的一種權利，茲事體大，政治人物為民眾服務，搶著做都來不及，何來還有杯葛之理。若是執政黨想通這一點，放開手去做，甚至全面推動、協助，市民難道不會鼓掌肯定？